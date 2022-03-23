France 2: заражена половина жителей — Гонконг захлестнула пятая волна COVID-19

Пятая волна коронавируса тяжело ударила по Гонконгу: больницы переполнены пациентами с коронавирусом, высокая смертность привела к дефициту гробов. Пока власти пытаются взять под контроль распространение эпидемии, исследователи подсчитали, что половина жителей самого густонаселённого города мира уже подхватила вирус, передаёт France 2.

Гонконг захватила пятая волна (пандемии. — ИноТВ), самая жестокая. В переполненных больницах больные — часто в преклонном возрасте и невакцинированные — ждут помощи на койках, развёрнутых на улице. Сейчас смертность здесь — самая высокая в мире, гробов не хватает.

ЛО ХИНЬ ВИН, председатель ассоциации похоронных бюро: В данный момент в Гонконге много людей умирает из-за COVID-19.

Власти острова во главе с административным секретарём Кэрри Лам Чен потеряли контроль над распространением варианта «омикрон». Гонконгские исследователи предполагают, что половина из 7,5 миллиона жителей заразилась вирусом во время этой последней волны эпидемии. Поэтому проводят массовые тестирования, отслеживают цепочки передачи и обходят дома в защитных костюмах, чтобы выявить заболевших.

ЧЕЛОВЕК В ЗАЩИТНОМ КОСТЮМЕ: Кто-то из вас получил положительный результат на коронавирус?

ХОЗЯИН КВАРТИРЫ: Нет!

С помощью Китая спешно развернули полевые госпитали, например, эти сборные карантинные центры. Политика «нулевой толерантности» к коронавирусу гласит, что каждый пациент должен быть изолирован — как Лу, даже если у неё только лёгкие симптомы.

ЛУ, больная коронавирусом: А вот туалет, душевая кабина.

Ей предстоит провести взаперти две недели. Единственная связь с внешним миром — это еда, которую оставляют около двери, и телевизор.

Гонконг и его пляжи удивительно пустынны. На острове запрещены собрания больше двух человек, большинство магазинов закрыты, как и школы. В этом самом густонаселённом городе мира не введён карантин, но среди населения царит общее раздражение. Так что эта французская семья задумывается о переезде.

ФРЕДЕРИК ЛЭН, инвестор: Если бы три года назад меня спросили, хочу ли я уехать, я бы сказал нет, это было немыслимо. Однако сейчас в сложившихся обстоятельствах я очень серьёзно обсуждаю этот вопрос с моей женой.

Пятая волна привела к массовым отъездам: с февраля свыше 5 тысяч человек — иностранцев и жителей Гонконга — бежали от варианта «омикрон» и его ограничений.