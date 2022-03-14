CNN: ВОЗ опасается усугубления пандемии COVID-19 из-за событий на Украине

Низкий уровень вакцинации на Украине и в соседних странах может привести к росту случаев тяжёлого течения COVID-19 и к повышению смертности от коронавируса, пишет CNN. Всемирная организация здравоохранения выражает обеспокоенность по поводу сложившейся санитарной и гуманитарной ситуации, однако призывает избегать стереотипов о том, что беженцы приносят с собой болезни.

Всемирная организация здравоохранения в воскресенье выразила обеспокоенность по поводу возможного усугубления пандемии COVID-19 в связи с событиями на Украине, пишет CNN.



Как отмечает американский новостной сайт, число зарегистрированных случаев заражения в регионе снизилось по сравнению с предыдущей неделей, однако «есть существенный риск того, что случаев тяжёлого течения болезни и летальных исходов станет больше». CNN ссылается на низкий уровня вакцинации на Украине и в окружающих её государствах, испытавших наплыв беженцев: «По данным Our World in Data, на Украине от COVID-19 привиты примерно 34 процента, тогда как в соседней Молдавии этот показатель составляет примерно 29 процентов».



«К сожалению, этот вирус будет использовать возможности для дальнейшего распространения, — заявила Мария Ван Керкхове, технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19. — Мы как организация признаём, что страны в очень трудном положении, они имеют дело с различными вызовами. С этим кризисом связано много перемещений и беженцев».



Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан прогнозирует, что Украину «без сомнения» ждёт рост заболеваемости в связи с отсутствием тестирования, приостановкой вакцинации, низким процентом уже привитых, а также в связи со стрессом, который испытывает население.



Райан призвал мир избегать стереотипов о беженцах и болезнях: «Давайте будем очень осторожны с нашей риторикой, потому что всегда возникают разговоры о том, что каким-то образом люди, бегущие от ужасов боевых действий, что-то с собой принесут. В Европе и так уже предостаточно COVID-19, и ей надо с этим разбираться, а украинские беженцы этот расклад не изменят».



CNN сообщает, что в Венгрии и Молдавии беженцы с Украины могут бесплатно привиться от COVID-19.