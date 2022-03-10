Guardian: «обращались хуже, чем с водой в туалете» — сотням украинских беженцев отказали во въезде в Великобританию

В Кале, откуда люди пытаются на пароме попасть в Великобританию, во въезде в страну британские пограничники ежедневно отказывают 50-60 украинским беженцам, передаёт The Guardian. Пограничники отправляют беженцев в Париж или Брюссель, чтобы там подать заявку на визу, оформление которой может занимать до пяти дней.

За последние 10 дней, несмотря на обещание Лондона принять украинских беженцев, в порту Кале британские пограничники отказали во въезде в Великобританию около 600 украинцам, которые проделали путь более чем 3 тыс. км, сообщает The Guardian.

Среди них была и семья поляка Кшиштофа Микуцки, который проживает в Соединённом Королевстве. Его жене Алёне, невестке Юлии и тёще Ольге с Украины отказали во въезде в страну, так как у них не было виз. Микуцки был настолько разъярён, что с трудом находил слова, чтобы выразить свою ярость. «Они обращались с нами хуже, чем с водой в туалете», — рассказал польский строитель, стоя у входа в паромный порт и раздумывая, что делать дальше.

Большинство из тех, кому было отказано во въезде, остановились в переполненном общежитии во французском Кале. По состоянию на вечер вторника все комнаты общежития были заняты. Некоторым беженцам с Украины даже пришлось ночевать в своих машинах, после того как они провели семь дней в пути и не смогли попасть в порт. В среду днём французские чиновники направили два автобуса к общежитию, чтобы забрать некоторых украинских беженцев в общежития в других городах.

Общежитие в Кале посетила мэр города Наташа Бушар, выступив с резкой критикой в адрес Великобритании, которая не отменила визовые требования для украинцев.

«Британские власти не проявляют гуманности. Недостаточно сказать, что они приветствуют украинских беженцев: они должны сделать всё, чтобы технически обеспечить им возможность получения визы или временно отменить необходимость получения визы и создать систему, которая позволит им подавать документы по прибытии в Великобританию», — заявила Бушар.

Забрав свою жену и её родственников с румынской границы, Микуцки надеялся переправить их на пароме в Дувр, а затем привезти в свой дом в Ноттингемшире, но их задержали на британском паспортном контроле на четыре с половиной часа. В итоге чиновники пришли к выводу, что семье придётся покинуть порт и подать документы на визы. «Сотрудники пограничной службы болтали о своих домах, смеялись, а мы сидели на скамейке и ждали. В 05:30 утра они просто дали нам листок бумаги с номером телефона», — рассказал Микуцки The Guardian.

При этом многие украинские беженцы посетовали на то, что сотрудники иммиграционной службы Великобритании даже не оказали им помощь. Семье Микуцки французская полиция помогла найти гостиницу, где они переночевали, затем вернувшись в порт, чтобы обратиться за советом в спешно созданный консультационный центр Министерства внутренних дел Великобритании.

Но в центре работали всего семь сотрудников, в обязанности которых не входит оформление виз. Единственное, чем они смогли помочь беженцам — посоветовали им ехать в Париж или Брюссель, где они могут подать документы на британскую визу. В центре даже не было переводчиков, которые могли бы помочь многим людям с заполнением визовой анкеты, которая доступна только на английском языке.

По данным британской пограничной службы, с начала конфликта на границе в Кале ежедневно отказывали 50-60 украинцам, так как они пытались попасть в страну без визы. В четверг в Лилле открывается новый небольшой визовый центр, однако британские чиновники всё ещё настаивают, чтобы люди подавали заявление в Париже или Брюсселе. В британском правительстве также пообещали ускорить обработку заявлений.

Согласно данным Министерства внутренних дел Великобритании, украинцам, желающим воссоединиться с родственниками в Великобритании, уже выдано около 850 виз, а на рассмотрении находится 22 тыс. заявлений. Чиновники заявили, что не хотят создавать центр обработки виз в Кале, чтобы не поощрять ещё больше беженцев к поездке в город, который в течение многих лет был местом сбора людей, надеющихся получить убежище в Великобритании.

Благотворительные организации по делам беженцев в Кале сообщили, что в лагерях, где живут выходцы из Сирии, Афганистана, Судана и Ирака, нет украинцев. При этом волонтёры этих организаций указали на двойные стандарты по отношению к беженцам, так как французское правительство размещает и кормит украинских беженцев, однако к тем, кто спасается от других конфликтов, относится более враждебно.

«Я был зол, когда нам отказали. Теперь я устал. Они не подготовились так, как должны были, на всё нужно время. Честно говоря, я разочарован», — рассказал в интервью The Guardian гражданин Великобритании Миша Раминишвили, пытающийся привезти в страну шестилетнего сына и 16-летнюю падчерицу с Украины. По словам Раминишвили, из Кале им предстоит трёхчасовая поездка в Брюссель, при этом оформление визы, как ожидается, может занять до пяти дней.