CBS News: Китай столкнулся с самой серьёзной вспышкой коронавируса за последние два года

В Китае сейчас самая серьёзная вспышка коронавируса за последние два года: 32 тысячи заражений и первые две смерти с января 2021 года, передаёт CBS News. По мнению эпидемиолога Бэна Каулинга, в этот раз страна может справиться с COVID-19, пользуясь своей проверенной стратегией изоляции очагов на ранних этапах. Но продолжать борьбу в таком ключе всё сложнее, потому что коронавирус становится всё более заразным.

Китай борется с самой серьёзной вспышкой коронавируса за последние два года. Официальное число выявленных заражений всё ещё относительно небольшое — 32 тысячи по правительственным данным. Но значительная часть этих случаев вызвана крайне заразным подвариантом штамма «омикрон», известным как BA.2.

В субботу материковый Китай сообщил о двух связанных с COVID-19 смертях — первых с января 2021 года. В качестве ответных мер власти реализуют масштабные локдауны во многих больших городах. Так, в Шанхае в субботу на улицах было пусто, потому что предприятия были закрыты, а люди сидели по домам.

С нами на связи из округи Лондона Бэн Каулинг. Бэн руководит отделением эпидемиологии и биостатистики в Гонконгском университете. Рады приветствовать вас на нашей передаче, профессор Каулинг. Давайте рассмотрим ситуацию в общем контексте. Мы слышим о двух смертях, но, на первый взгляд, тогда всё не так уж серьёзно. Но это первые смерти на территории материкового Китая начиная с 2021 года. Расскажите, какая доля населения Китая вакцинирована и насколько тревожны эти новости.

БЭН КАУЛИНГ, глава отделения эпидемиологии и биостатистики в Школе общественного здравоохранения при Гонконгском университете: Доля вакцинированного населения в Китае составляет порядка 85 процентов, это очень высокий показатель. Однако среди пожилых людей в некоторых частях страны эта доля ниже и составляет 50 процентов, поэтому по-прежнему есть немало опасений относительно потенциальных последствий более масштабной эпидемии коронавируса.

Профессор Каулинг, в прошлом стратегия китайского правительства заключалась в изоляции вспышек заболевания. Это реалистичная стратегия в долгосрочной перспективе? Насколько она работает и во сколько обходится?

БЭН КАУЛИНГ: На протяжении последних двух лет им весьма эффективно удавалось останавливать вспышки коронавируса, пока они ещё были в зачаточном состоянии. Не позволяя им перерасти в нечто более масштабное, останавливать на начальном этапе. На данный момент число заражений больше, чем было в прошлом. Но думаю, они всё равно смогут остановить текущую вспышку. Только делать это становится всё сложнее, поскольку COVID-19 становится всё более заразным. А BA.2, который распространяется сейчас, отличается чрезвычайно высоким уровнем трансмиссивности. Поэтому такую стратегию продолжать будет сложно.

Вы упомянули подвариант BA.2 и его очень высокую степень трансмиссивности. Он даже ещё более заразный, чем изначальный штамм «омикрон», который распространялся с такой скоростью, что казалось, будто он у всех. Нам постоянно приходили уведомления, что мы контактировали с заразившимися. Каково воздействие BA.2 по сравнению с другими подвариантами «омикрона» и другими штаммами коронавируса, которые мы наблюдали прежде?

БЭН КАУЛИНГ: Подварианты BA.1 и BA.2 я бы различить не смог, но в целом «омикрон» проходит в несколько более мягкой форме, чем другие штаммы. Однако не такой уж и мягкой у невакцинированных и пожилых людей. В Гонконге за последние два месяца у нас было зафиксировано очень много заражений — где-то три или четыре миллиона — подвариантом BA.2, и там уже 5 тысяч смертей. Это показывает, на что способен даже этот BA.2. Мы считаем, что он проходит в мягкой форме. Так оно и есть, но только если у вас сформирован иммунитет — в результате вакцинации или уже перенесённого коронавируса. На территории материкового Китая многие пожилые люди не сталкивались ни с тем, ни с другим.

Вы сделали очень важное замечание. Этот подвариант проходит в мягкой форме, если вы в достаточной степени защищены. Складывается такое впечатление, что китайские власти только сейчас стали прибегать к более целенаправленным мерам, вроде использования наборов для тестирования на дому. Почему Китай медленнее приходит к подобным стратегиям по предотвращению распространения заболевания?

БЭН КАУЛИНГ: Если цель по-прежнему заключается в том, чтобы остановить вспышку на начальном этапе, то в Китае лучший способ для этого — проводить для всех ПЦР-тестирование, изолировать все обнаруженные случаи заражения, отправлять на карантин тех, с кем они контактировали. На мой взгляд, экспресс-тесты могут быть просто краткосрочной мерой в некоторых частях Китая — на северо-востоке Китая, где в последние дни было зафиксировано много заражений. Я не думаю, что это сдвиг в их стратегии в долгосрочной перспективе, — мне кажется, это просто временная мера.

Ну хорошо. С нами был Бэн Каулинг, большое вам спасибо.

Дата выхода в эфир 21 марта 2022 года.