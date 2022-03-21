Euronews: Германия отменяет санитарные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19

17:22 МИД России вручил ноту протеста послу США из-за слов Байдена в адрес Путина МИД России вручил ноту протеста послу США в Москве в связи с недавними высказываниями американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

17:19 Сенатор Джабаров поддержал заявление Володина касательно необходимости импичмента Байдена Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что конгресс США обязан объявить импичмент американскому лидеру Джо Байдену.

17:10 Глава Минобороны ФРГ заявила о программе помощи ЕС Украине в размере €500 млн Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о принятом Евросоюзом решении о дальнейшей программе помощи Украине в размере €500 млн.

17:07 Шипов: Карякин имеет полное право принять участие в турнире претендентов по шахматам Российский гроссмейстер Сергей Шипов выразил мнение, что дисквалифицированный на полгода его соотечественник Сергей Карякин имеет полное право участвовать в турнире претендентов на матч с действующим чемпионом мира за шахматную корону.

17:04 Запрет деятельности Meta в России не распространяется на мессенджер WhatsApp Запрет деятельности Meta в России не распространяется на мессенджер WhatsApp, пояснила своё решение судья Тверского суда Москвы Ольга Солопова.

17:00 Шахматист Шипов назвал позорным решение ФИДЕ о дисквалификации Карякина Российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о дисквалификации его соотечественника Сергея Карякина на шесть месяцев.

16:58 Hetero Biopharma получила разрешение на производство «Спутника Лайт» в Индии Индийская компания Hetero Biopharma получила разрешение на производство и продажу российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в Индии.

16:57 Адвокат пострадавшей в ДТП с блогером Билом прокомментировал вынесенный приговор Адвокат Марии Артёмовой, пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом, Андрей Князев прокомментировал решение суда и вынесенный приговор.

16:55 Российский шахматист Карякин высказался о своей дисквалификации Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о решении Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о его дисквалификации на шесть месяцев.

16:50 Суд запретил Instagram и Facebook в России Тверской суд Москвы запретил деятельность Instagram и Facebook в России за экстремизм.

16:45 Ерохин, Смолов, Захарян и Заболотный пропустят ближайший сбор по решению врачей Полузащитники Александр Ерохин и Арсен Захарян, а также нападающие Фёдор Смолов и Антон Заболотный отцеплены от состава сборной России по футболу на мартовский тренировочный сбор.

16:42 На Ставрополье найдено тело пропавшего 12-летнего мальчика В городе Невинномысске Ставропольского края найден мёртвым пропавший накануне 12-летний мальчик, у ребёнка на теле обнаружены ножевые ранения.

16:41 Российского военного атташе вызвали в Минобороны Британии Российского военного атташе вызвали в Министерство обороны Великобритании в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.

16:40 На борту разбившегося в Китае Boeing не было иностранных пассажиров На борту разбившегося на юге Китая Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines не было граждан иностранных государств.

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16:30 Российскую легкоатлетку Лашманову лишат золотой медали ОИ-2012 из-за допинга Российская легкоатлетка Елена Лашманова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

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