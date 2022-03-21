Euronews: Германия отменяет санитарные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19

Федеральные власти Германии решили снять большинство ограничений в стране, несмотря на новый рост заболеваемости: в течение суток положительный результат на COVID-19 получили 132 тыс. человек. Эксперты и региональные власти выражают обеспокоенность в связи с таким решением, предупреждая о том, что поспешность при отмене санитарных мер неминуемо приведёт к перегрузке системы здравоохранения, передаёт Euronews.
В Германии на федеральном уровне отменены практически все антиковидные ограничения. Однако ряд представителей научного сообщества считает данный шаг преждевременным. В стране число новых случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей в течение семи дней составило 1708, в течение суток положительный результат на инфекцию получили 132 тысячи человек.
КАРЛ ЛАУТЕРБАХ, глава Минздрава ФРГ: Радоваться нечему — принятое решение, связанное с ограничениями, неминуемо приведёт к перегрузке системы здравоохранения. Я ничего не могу с этим поделать. Я могу лишь ввести ограничения в особенно затронутых эпидемией регионах, потому что именно там повышенная нагрузка на больницы возникает в первую очередь.
В Министерстве по социальным вопросам земли Мекленбург — Передняя Померания отметили, что население по-прежнему нуждается в защитных мерах. До второго апреля здесь всё ещё будет обязательным ношение масок в помещении. Путешествовать и посещать общественные места смогут вакцинированные, переболевшие ковидом люди и те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.
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