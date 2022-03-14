Le Figaro: символ освобождения — во Франции спустя два года полностью снимают масочный режим

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Spiegel: Версаль показал — чем жёстче санкции, тем глубже трещины в европейском единстве Der Spiegel
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WT: «мы тут ни при чём» — Байден списал внутренние проблемы США на Путина в попытке спасти репутацию демократов Washington Times
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Le Figaro: «доходит до абсурда» — французский публицист выступил против «отмены» русской культуры на Западе Le Figaro
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WP: США работают с европейскими союзниками над передачей Украине более передовых вооружений Washington Post
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N-TV: в правительстве ФРГ заявили о недопустимости дискриминации русскоговорящего населения N-TV
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TVE: испанские защитники прав потребителей осудили супермаркеты за ограничение продаж подсолнечного масла и макарон TVE
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Telegraph: «это какое-то безумие» — Харрис осудили за смех над проблемой украинских беженцев Daily Telegraph
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Роднина: мы видим серьёзную дискриминацию российских спортсменов по национальному признаку
Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.
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Белый дом пригрозил Китаю последствиями в случае нарушения санкций против России
В Белом доме заявили, что США создадут для Китая «значительные последствия» в случае шагов, направленных на нарушение американских санкций против России.
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Йохауг: сочувствую Непряевой и другим российским лыжникам
Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала реакцию россиянки Натальи Непряевой на свои слова об отстранении российских спортсменов.
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Первый канал проверяет инцидент с появлением посторонней в кадре
Первый канал сообщил о проверке инцидента с появлением посторонней в кадре. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.
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Определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ
Стали известны все команды, которые сыграют во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Минобороны: ВС России взяли под контроль населённый пункт Степное
Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине овладели населённым пунктом Степное, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Телеканал Fox News сообщил, что его корреспондент получил ранение под Киевом
Телеканал Fox News сообщил, что один из его корреспондентов ранен в районе Киева в ходе освещения событий на Украине.
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«Краснодар» отдал ни разу не сыгравшего за команду Алонсо в аренду в «Атлетико Минейро»
Защитник Хуниор Алонсо перешёл из «Краснодара» в бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро» на правах аренды до конца 2022 года.
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В Ставрополе разработают меры поддержки бизнеса
В Ставрополе разработают комплекс мер для помощи бизнесу. Эту тему обсудили на внеочередном заседании координационного совета по поддержке и развитию МСП.
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В центре «Фобос» рассказали о погоде в Центральной России в ближайшую неделю
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю.
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Аналитик Додонов назвал юань одной из ключевых развивающихся валют
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов назвал юань одной из ключевых развивающихся валют.
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Госдеп: США не позволят помогать России компенсировать её экономические издержки
США не позволят каким-либо странам помогать России компенсировать экономические издержки от ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
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ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ, Швед набрал 25 очков
Московский ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом».
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Метеоролог Позднякова предупредила о холодных ночах в Москве
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о холодных ночах в Москве.
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В Подмосковье особое внимание уделят ремонту дорог и уборке территорий
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с правительством региона заявил, что главам городских округов нужно внимательно изучать все обращения жителей.
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В Подмосковье рассказали о моратории на все плановые проверки МСБ на 2022 год
Мораторий на все плановые проверки субъектов МСП в Московской области будет действовать весь 2022 год.
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Синоптики рассказали о погоде в ХМАО в ближайшие дни
Специалисты Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа рассказали о погоде в регионе в ближайшие дни.
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Продажи путёвок в детские лагеря по программе кешбэка откроются в ночь на 31 марта
Продажи путёвок в детские лагеря по программе кешбэка начнутся в ночь на 31 марта, рассказал зампред правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
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Аналитик Макаров высказался о перспективах хранения сбережений в юанях
Сергей Макаров, партнёр Anderida Financial Group, высказался о перспективах хранения сбережений в юанях.
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Автоэксперты рассказали о способах продлить жизнь своей машины
Специалисты сервисов «СберАвто» и «СберУслуги» провели исследование и выяснили способы продления жизни автомобиля.
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Минобороны: ВС России будут уничтожать ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
В ответ на удар по Донецку Вооружённые силы России будут уничтожать объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
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В Москве суд зарегистрировал ходатайство об аресте фигуранта дела о госизмене
Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте гражданина России, являющегося фигурантом уголовного дела о госизмене.
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«Динамо» М обыграло «Северсталь» и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина
Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Небензя заявил об ответственности ОБСЕ за ситуацию на Украине
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) несёт ответственность за ситуацию, сложившуюся на Украине.
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В hh.ru прокомментировали ситуацию на рынке труда в Тюменской области
В пресс-службе рекрутинговой компании hh.ru прокомментировали ситуацию на рынке труда в Тюменской области.
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Омбудсмен Миронов прокомментировал снятие масочного режима в Москве
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов прокомментировал снятие масочного режима в столице.
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Выживший после обстрела Донецка из «Точки-У» мальчик рассказал подробности трагедии
Десятилетний мальчик, выживший после падения в центре Донецка фрагментов ракеты «Точки-У», запущенной украинскими войсками, рассказал подробности трагедии.
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Виолончелист Амосов прокомментировал отказ ряда зарубежных музыкантов от концертов в России
Виолончелист Фёдор Амосов прокомментировал отказ ряда зарубежных музыкантов от концертов в России.
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Психолог рассказала, как бороться со стрессом с помощью смартфона
Психолог, бизнес-консультант MOTIVE agency&production Яна Лейкина рассказала, как бороться со стрессом с помощью смартфона.
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Сенатор Джабаров прокомментировал санкционную политику Запада
Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал санкционную политику Запада.
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В «Императорский маршрут» добавили ещё три музея Подмосковья
В «Императорский маршрут» добавили ещё три музея Московской области.
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Сотрудники ФСБ нашли схрон с оружием в Бийске
В Бийске нашли схрон с оружием, расположенный у хозяйственной постройки.
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В Иркутске задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских
В Иркутске задержали мужчину, который напал с ножом на полицейских.
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Экономист Кулаков дал прогноз стоимости золота
Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков дал прогноз стоимости золота.
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В Липецкой области произошло ДТП с участием рейсового автобуса
На 260-м км трассы Орёл — Тамбов в Липецкой области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
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Салихова: все на «Спартаке» делают цифры и деньги
Гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о популярности московского клуба.
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Боец Харитонов заявил, что после 40 лет у него появилось второе дыхание в спорте
Боец Сергей Харитонов заявил, что после 40 лет у него появилось второе дыхание в спорте.
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Виолончелист Амосов рассказал о своей преподавательской деятельности
Виолончелист Фёдор Амосов рассказал о своей преподавательской деятельности.
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Заслуженный эколог России дал советы по утилизации масок
Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков дал советы по утилизации масок.
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Рогозин: Россия может сделать новую орбитальную станцию военно-прикладной
В случае если обстановка в мире будет враждебной, Россия сделает новую орбитальную станцию военно-прикладной, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства матча с «Краснодаром»
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства в матче 21-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».
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Опубликовано видео, как бойцы ДНР водружают флаг республики в Волновахе
RT публикует видео, как бойцы Донецкой Народной Республики снимают украинский флаг и водружают флаг ДНР в Волновахе.
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Белоруссия и Россия проработают оптимальную цену на российскую нефть
Белоруссия и Россия вырабатывают более оптимальную цену на российскую нефть, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.
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В приложение «Госуслуги Авто» добавили новую функцию
В мобильное приложение «Госуслуги Авто» добавили новую функцию.
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Тарасова высказалась о решении норвежского чиновника уволиться из-за отстранения России
Заслуженный тренер по фигурном катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал подал в отставку со своего поста из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
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Утверждены изменения в соглашении о российском кредите Белоруссии
Белоруссия и Россия утвердили изменения условий ряда межправительственных соглашений двух стран, включая соглашение о российском государственном финансовом кредите.
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Баскетбольный «Зенит» объявил о возвращении пяти легионеров
Пять иностранных игроков вернулись в расположение петербургского баскетбольного клуба «Зенит».
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СК обнародовал видео с места убийства модели Ведлер в Москве
Следственный комитет России обнародовал видео с места убийства модели Гретты Ведлер в Москве.
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В ДНР заявили о перехваченном докладе батальона украинской теробороны в Волновахе
Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил RT, что к нему попал доклад командира 105-го отдельного батальона территориальной обороны 109-й отдельной бригады территориальной обороны, находившийся на электронных носителях в военкомате Волновахи.
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Постпреды стран ЕС согласовали четвёртый пакет санкций против России
Комитет постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе согласовал четвёртый пакет санкций в отношении России.