Le Figaro: символ освобождения — во Франции спустя два года полностью снимают масочный режим

Два года спустя после начала пандемии коронавируса Франция отменяет обязательное ношение масок почти во всех общественных местах, сообщает Le Figaro. Большинство жителей страны с облегчением и радостью восприняли новость об освобождении от ограничений, однако некоторые французы продолжат надевать маски — из страха перед новой волной COVID-19 или в силу привычки.

Казалось, жизнь без маски осталась в прошлом и на кадрах из фильмов, однако она наконец возвращается, пишет Le Figaro. Словно чтобы отметить конец пятилетнего президентства Макрона, с понедельника, 14 марта, отменяется обязательный масочный режим в школе, в магазинах, на предприятиях и в административных зданиях. С 28 февраля маски уже не надо носить в ресторанах, кинотеатрах и театрах, однако защитные средства ещё необходимы в общественном транспорте и в больницах. Такое смягчение ограничений позволяет правительству выполнить обещание о возвращении к «нормальной» жизни и является облегчением для французов, которые с нетерпением хотят оставить санитарные меры в прошлом.

«Я вижу в этом символ окончания очень трудного периода. Это освобождение, — подчёркивает 43-летний архитектор Кристиан. — Больше не придётся в отчаянии копаться в карманах в поисках старой, мятой и вонючей тряпочки». «Наконец мы сможем дышать свободно! — радуется 40-летний инженер Пьер. — А также это конец невыносимых замечаний типа «Маска должна закрывать нос», когда ты её спустил на пару секунд». Сотрудница крупной компании Софи довольна, что теперь сможет снова проводить собеседования по приёму на работу с открытым лицом: «Мне становилось всё сложнее составлять мнение о кандидатах, отмечать их реакцию». По её словам, маска очень мешала ей оценить претендентов на должность.

Для французов, которые враждебнее всего относились к санитарной политике правительства, отмена ограничений станет «концом маскарада», рассказывает издание. Для них маска всегда оставалась намордником, «символом угнетения». «Бесполезная и безобразная маска — это осязаемое доказательство санитарной тирании, — раздражённо заявляет 55-летняя консультантка Изабель. – Она мешает дышать, она стирает улыбку и радость, она провоцирует тревогу, потерю речи и заикание у детей».

В то время как Франция избавляется от масок, некоторые из её жителей к этому не готовы. Так, 24-летний студент аэрокосмического факультета Килиан с тревогой наблюдает за кривой заболеваемости: он отмечает, что в последние дни число новых случаев снова начало расти. В такой момент, по его словам, конец масочного режима не внушает доверия. «Мне кажется, что это немного преждевременно, — считает молодой человек. — Я продолжу носить маску в закрытых местах массового скопления людей, на лекциях или во время походов за покупками». Хотя Килиан не входит в группу риска, он боится, что заразит более уязвимых людей. «С бабушкой и дедушкой я её не снимаю, даже если они считают, что это чересчур», — признаётся студент. Он согласен с тем, что сила привычки тоже играет в этом свою роль: «Мы уже два года живём с коронавирусом. Я привык к маске».

Автор статьи задаётся вопросом: как в ближайшие месяцы уживутся рядом те французы, которые ещё не избавились от тревоги, и те, кто хочет поскорее освободиться от защитных прямоугольников? Запланированное исчезновение масок уже вызвало волну недовольства в офисах. Предвидя такую реакцию, опубликованное правительством руководство уточняет, что по желанию сотрудники «могут продолжить носить маску, и руководитель не может им этого запретить».

В то время как 27-летний юрист Тома считает, что уже давно пришло время снять средства защиты, два 50-летних сослуживца, которые работают с ним в одном офисе, думают иначе. «Они боятся и полагают, что ещё слишком рано, — рассказал Тома газете. — Я у них спросил: «Чего вы боитесь? Вы получили три дозы вакцины. Вы защищены. В крайнем случае, носите маску, если вас это успокоит». Однако его коллеги считают, что это их не защитит, если другие не будут соблюдать масочный режим. «Я прервал эти обсуждения, потому что был в шоке от их слов, — признался юрист. — В начале санитарного кризиса мне было 25 лет, и я не хочу, чтобы мне стукнуло 30, когда мы прекратим о нём говорить. Я полагаю, что мы должны жить с ним, а для этого нужно перестать бояться».

За два года голубой прямоугольник, закрывающий нижнюю часть лица, стал знаменем пандемии COVID-19, отмечает Le Figaro. Кроме защиты от заражения он также стеснял социальную жизнь, положил конец приветственным поцелуям и привёл к исчезновению улыбок. На семейных фотографиях маска останется главной приметой 2020—2022 годов, однако теперь многие, как 39-летняя Жанна из Парижа, убирают свои запасы подальше в шкаф. По её словам, в случае эпидемии гриппа или нового варианта коронавируса она «готова их достать, если это поможет избежать болезни», а правительство не будет делать масочный режим обязательным. Пока же перед работой Жанна собирается накрасить губы ярко-красной помадой — впервые за два года.