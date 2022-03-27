Bloomberg: Китай прощупывает новые правила «санкционной игры» — чтобы их не нарушить

Китайские компании и чиновники пытаются выяснить, что допустимо, а что нет в рамках западных санкций против России, что ослабило опасения администрации США, которая беспокоится, что Пекин может помочь Москве обойти новые карательные меры, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, хотя формально Китай отказывается соблюдать односторонние западные санкции, чтобы не показать слабость, на практике он предпочитает им следовать, чтобы не потерять доступ к мировой финансовой системе.

Китайские компании и правительственные чиновники стараются выяснить, что допустимо, а что нет в рамках санкционного пакета США, направленного против России. Эти попытки Пекина как можно скорее понять новые правила игры ослабили опасения администрации президента США Джо Байдена касательного того, что Пекин собирается помочь Владимиру Путину обойти карательные меры, пишет Bloomberg.

По словам источников агентства, китайские дипломаты в Вашингтоне поддерживают постоянный контакт с американскими коллегами и запрашивают у них подробную информацию о санкциях. Такой подход воодушевил американских чиновников, хотя они и по-прежнему опасаются, что Китай может просто искать лазейки для помощи России.

Вместе с тем, как отметили собеседники Bloomberg, на данный момент вопрос о введении вторичных санкций в иранском стиле не рассматривается.

В случае с Ираном США наложили финансовые санкции на любые компании, ведущие дела с иранскими гражданами или организациями, которых касались карательные меры Вашингтона. Однако такой подход может оттолкнуть от США партнёров, активно сотрудничающих с Китаем, на чью поддержку США хотели бы рассчитывать в рамках противостояния с Россией.

Bloomberg удалось пообщаться со специалистами по торговому праву и консультантами по рискам в Китае. Они отметили рост запросов со стороны китайских клиентов, которые хотят убедиться, что не нарушают западные санкции против России.

Эти запросы в основном касались таких тем, как продажа России товаров, в какой-то мере созданных на основе американских технологий, экспортные сделки в американских долларах, а также проведение IPO компаниями, связанными с Россией. По словам одного юриста, большинство китайских компаний приняли меры, чтобы избежать нарушения санкций. В этих целях они откорректировали внутренние программы комплаенса, сменили поставщиков или даже расторгли контракты.

В целом чиновники США отмечают, что не видели большого количества знаков, говорящих о том, что Китай обходит американские санкции — особенно если учесть, что Белый дом предупреждает Пекин о последствиях нарушения санкционного режима чуть ли не каждый день.

В этом контексте министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что вводить санкции в отношении Китая «на данный момент не представляется ни необходимым, ни уместным». В интервью CNBC она отметила, что США «были бы очень обеспокоены, если бы Пекин стал поставлять оружие в Россию или пытаться обойти санкции против российской финансовой системы и Центрального банка», добавив, что на данный момент мы не видим, чтобы подобное происходило.

Что же касается Китая, то он призывает к урегулированию конфликта на Украине, однако отказывается критиковать Россию за ввод войск, пообещав при этом поддерживать «нормальные» торговые отношения с Москвой.

Китайские чиновники заявляют о принципиальном отказе соблюдать санкции в отношении России и других стран, если те не одобрила ООН. Однако на практике китайские компании показали готовность соблюдать американские санкции против России, Северной Кореи и даже Гонконга, чтобы не потерять доступ к мировой финансовой системе.

«Китайские компании будут соблюдать санкции США, однако они, скорее всего, вслух говорить об этом не будут, потому что на китайском рынке это не самая хорошая реклама, — отметил профессор юридической школы Калифорнийского университета в Ирвайне Цзи Ли. — Они не хотят, чтобы все считали, что они послушно исполняют требования США».