Deutsche Wirtschafts Nachrichten Оригинал

Доллар может потерять часть влияния — DWN о решении России продавать газ за рубли

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Россия намерена перевести расчёты за поставку газа «недружественным странам» в рубли, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Сразу после заявления президента России Владимира Путина российский рубль и цены на энергоносители значительно возросли. Однако, по мнению экспертов, последствия этого решения могут быть намного более серьёзными: если план России сработает, в долгосрочной перспективе доллар может потерять часть своего влияния в мировой торговле.
Доллар может потерять часть влияния — DWN о решении России продавать газ за рубли
AP

В среду президент России Владимир Путин заявил, что Россия переведёт расчёты за поставку газа «недружественным странам» в рубли. Он поручил Центральному банку и правительству в недельный срок определить точный порядок будущих операций. Энергетической компании «Газпром» было предложено внести соответствующие изменения в контракты, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В список «недружественных стран» России входят страны, которые ввели санкции в отношении российских компаний и частных лиц. К ним относятся США, члены ЕС, Великобритания, Япония, Канада, Норвегия, Сингапур, Южная Корея, Швейцария и Украина. В списке «недружественных стран» отсутствуют такие страны, как Китай, Израиль, Турция, Сербия и Босния, а также вся Южная Америка.
 
Основными покупателями российского природного газа являются страны Европы. Европа импортирует около 40% газа из России. За это она выплачивает ей от €200 млн до €800 млн в день — в основном в евро и долларах. По данным на конец января, 58% поставок «Газпрома» в Европу и другие страны осуществлялись в евро.
 
Как отмечает издание, Германия также покрывает около 55% своих потребностей в газе за счёт импорта из России. Страны Европейского союза разделились во мнении относительно санкций против российского энергетического сектора. Правительство Германии «препятствует дебатам» об отказе от поставок российских энергоносителей в Европу, поскольку в этом случае немецкой экономике будет грозить рецессия.
 
После заявления Владимира Путина в четверг российский рубль укрепился до 95,65 руб. (за $1 США), в то время как доллар упал более чем на 2% по отношению к российской валюте. Как отмечает издание, в начале спецоперации России на Украине рубль упал до рекордно низкого уровня. После оглашения планов по переводу расчётов в рубли возросли и цены на энергоносители: в среду цена газа на фьючерсном рынке Европы повысилась на 31%. В четверг цены продолжили расти.
 
США, Великобритания и Канада ввели энергетическое эмбарго в отношении России. Как утверждает издание, если бы Россия потребовала платить за поставки газа в рублях, она могла бы «частично обойти санкции». По данным консалтинговой компании Rystad Energy, в настоящее время почти все контракты на поставки российского газа заключены в евро или долларах.
 
По мнению юристов, маловероятно, что Россия сможет изменить существующие договоры в одностороннем порядке. «Контракты заключаются между двумя сторонами, и обычно — в долларах США или евро. Поэтому если одна из сторон в одностороннем порядке скажет: «Нет, вы будете платить в этой валюте», контракта больше не существует», — отмечает главный экономист Института государственной политики и управления Сиднейского технологического университета Тим Харкорт.
 
По словам профессора кафедры права Университета Хьюстона и бизнес-консультанта Сьюзан Сакмар, непонятно, насколько серьёзны эти требования. Кроме того, их реализация займёт много времени. Однако после заявления Путина цены на природный газ и курс рубля уже выросли, и президент России способен «удерживать их на высоком уровне». «Это в его интересах», — отмечает Сакмар.
 
Глава отдела валютных исследований немецкого банковского концерна Commerzbank Ульрих Лёйхтман придерживается схожей точки зрения: «Россия пока не отключила нам подачу газа. Но это может значительно увеличить цену, которую мы за него платим». По его словам, всё зависит от сумм в рублях, на которые в договорах будут заменены прежние суммы в евро.
 
Заместитель руководителя аналитического департамента Rystad Energy Клаудио Галимберти считает заключение новых контрактов в рублях возможным, однако для этого заинтересованным государствам придётся держать рубли в резервах своих центральных банков или покупать их на рынке.
 
Доминирование доллара США в мировой торговле вызывает недовольство некоторых стран, таких как Россия, Китай и Иран. Если план России сработает, в долгосрочной перспективе доллар может потерять часть своего влияния. При этом, по мнению эксперта консалтинговой компании Capital Economics Лайама Пича, у России могут возникнуть проблемы с обслуживанием своего внешнего долга, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
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