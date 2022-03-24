NTD: повышение цен на энергоносители больно ударило по жителям Греции

Кризис в Греции набирает масштабы. Как передаёт NTD, хотя власти страны и обещают помощь, электроэнергия продолжает дорожать, заправка становится всё более сложным делом, а цены на продукты питания с сентября выросли на 40%.

Греки жалуются, что по ним больно ударило повышение цен на энергоносители. Власти обещают помощь, однако электроэнергия продолжает дорожать. Заправиться тоже всё сложнее.

Оптовые цены на газ в Европе в прошлом году выросли более чем на 300 процентов. Потом из-за санкций в отношении России стало ещё хуже. Бензин и дизель во многих странах ЕС подорожали до рекордного уровня.

Так, на АЗС в Греции бензин стоит больше двух евро за литр.

ПАНАГИОТИС ВАВЛИОС, госслужащий: Цены на топливо сейчас мне кажутся высокими, и они действительно напрягают всех нас.

МАРИЯ ЗАГКА, глава Ассоциации владельцев АЗС: Клиенты ушли. Они больше не пользуются машинами, а ездят на работу на автобусах или метро.

А цены на продукты питания с сентября выросли на 40 процентов.

ТОЛИС АНАСТАСИОС, владелец пекарни: Мы только что открыли новый магазин, и расход электроэнергии увеличился. Если раньше это было 1000 евро, то теперь 2500 евро. Это слишком много для бизнеса.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис говорит, что Греция потратит ещё миллиард 100 миллионов евро на субсидии на электроэнергию, ежемесячные скидки на топливо и финансовую помощь уязвимым группам и водителям такси.

КИРИАКОС МИЦОТАКИС, премьер-министр Греции: Огромный энергетический кризис с беспрецедентным ростом цен. Это угрожает процветанию всего общества.

Мицотакис в ближайшее время обсудит энергетические вопросы с премьер-министрами Италии, Португалии и Испании.

Дата выхода в эфир 23 марта 2022 года.