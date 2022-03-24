NTD: повышение цен на энергоносители больно ударило по жителям Греции
Греки жалуются, что по ним больно ударило повышение цен на энергоносители. Власти обещают помощь, однако электроэнергия продолжает дорожать. Заправиться тоже всё сложнее.
Оптовые цены на газ в Европе в прошлом году выросли более чем на 300 процентов. Потом из-за санкций в отношении России стало ещё хуже. Бензин и дизель во многих странах ЕС подорожали до рекордного уровня.
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