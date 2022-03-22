TVE: между Испанией и её основным поставщиком газа Алжиром назревает кризис из-за Западной Сахары

Между Испанией и Алжиром сложились очень хорошие отношения, так как последний поставляет испанской стороне почти половину потребляемого ею газа, передаёт TVE. Однако недавнее решение Мадрида признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой, похоже, спровоцировало серьёзный кризис между двумя странами, отмечается в материале.

Дело в том, что заявления Алжира и Мадрида в настоящий момент противоречат друг другу. Алжир настаивает на том, что никто ему не сообщал об этом изменении*. А Испания утверждает обратное. Теперь нужно понять, можно ли разрулить эту ситуацию или же мы находимся в начале кризиса между двумя странами.



Алжир — стратегический и приоритетный партнёр Испании. Доказательством этого стало то, что после карантина 2020 года (испанский премьер. — ИноТВ) Педро Санчес совершил одну из первых своих международных поездок именно в эту страну.



Тогда нужно было укреплять энергетические связи, поскольку Испания импортирует из Алжира почти половину потребляемого ею газа, а также решать вопросы миграционного контроля, поскольку с каждым разом всё больше алжирцев приплывают на лодках к берегам Испании.



В прошлом году, в разгар дипломатической бури между Алжиром и Рабатом, алжирские власти перекрыли газопровод, который проходил по территории Марокко и через который газ направлялся в Испанию.



Министр иностранных дел и министр энергетики Испании сразу отправились в эту североафриканскую страну, чтобы гарантировать продолжение поставок. А менее месяца назад премьер Санчес пообщался с президентом (Алжира. — ИноТВ) Теббуном, чтобы выразить ему благодарность.



АНА ХИМЕНЕС, корреспондент TVE: Несмотря на столь хорошие отношения, создаётся ощущение, что сейчас начинается важный кризис между двумя странами. На настоящий момент Алжир в срочном порядке отозвал своего посла в Мадриде.



Алжирские власти не сделали никаких заявлений, но самое читаемое цифровое издание, ссылаясь на официальный источник, назвало постыдным поведение (главы МИД Испании. — ИноТВ) Альбареса. В этой статье говорится о лжи, облечённой в преднамеренную двусмысленность, и о том, что испанское правительство виновато вдвойне: во-первых, за то, что изменило свою позицию и встало на сторону Марокко, во-вторых, за то, что нанесла вред Алжиру, который всегда выступал за самоопределение народа сахарави.



Дата публикации 20 марта 2022 года.



* Испания согласилась с планом марокканских властей, согласно которому Западная Сахара, бывшая испанская колония, войдёт в состав Марокко в качестве автономии (прим. ИноТВ).

