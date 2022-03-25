Anadolu выяснила, сможет ли Алжир заменить Россию в поставках газа в Европу

Европа ищет альтернативу российскому газу, и в настоящее время обсуждается вопрос о том, что Алжир может стать одним из важных поставщиков голубого топлива. Однако, как пишет Anadolu, давние укоренившиеся отношения между Россией и Алжиром в военной, энергетической и политической сферах создают неопределённость относительно того, готов ли Алжир взять на себя роль России в импорте газа в Европу.

Вероятность сокращения российских поставок природного газа на фоне ситуации на Украине и санкционных решений заставила Европу задуматься о поисках альтернативных маршрутов. Как пишет Anadolu, в настоящее время обсуждается вопрос о том, что Алжир может быть одним из важных поставщиков голубого топлива, однако готовность самого Алжира взять на себя роль России в импорте газа остаётся под сомнением.

Как продолжает издание, суммарно ежегодные потребности стран ЕС в природном газе варьируются в пределах 340-350 млрд кубометров. В прошлом году страны ЕС импортировали по трубопроводам из России в среднем 380 млн кубометров газа в сутки и около 140 млрд кубометров газа за год.

С учётом поставок СПГ всего из России в 2021 году было импортировано 155 млрд кубометров газа, что составляет около 45% от импорта газа в ЕС и около 40% от его совокупного потребления газа.

Алжир, который в прошлом году удовлетворил 12% потребностей стран ЕС в природном газе, полон решимости увеличить экспорт природного газа в Европу. Алжирская национальная нефтегазовая компания Sonatrach, основанная в 1963 году, является крупнейшей энергетической компанией в Африке.

Поставки природного газа из Алжира в европейские страны осуществляются по трубопроводам Medgaz и TransMed. Также предпринимаются попытки реализовать проекты газопроводов Galsi и Greenstream.

В то время как годовая мощность трубопровода Medgaz, протягивающегося из Алжира в Испанию, составляет 8 млрд кубометров, продолжаются работы по его расширению с целью увеличения мощности до 10,6 млрд кубометров.

Трубопровод TransMed транспортирует природный газ из Алжира в Тунис и Италию, при этом известно, что эта линия имеет пропускную способность 33 млрд кубометров в год. В прошлом году посредством этого маршрута было передано около 20 млрд кубометров природного газа, и на повестке дня стоит вопрос об увеличении экспорта природного газа по нему.

В рамках проекта Galsi планируется запустить новый газопровод в Европу, по которому природный газ будет поставляться напрямую из Алжира на итальянский остров Сицилия. Однако, отмечает автор статьи, с начала российской спецоперации на Украине Алжир ещё в полной мере не выразил свою позицию относительно кризиса. В то время как Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций одобрила проект резолюции, осуждающий действия России в отношении Украины 141 голосом, Алжир был в числе пяти стран, которые воздержались.

Советский Союз, признав независимое алжирское государство 23 марта 1962 года, стал первой страной, установившей дипломатические отношения с ним. В период правления бывшего президента Алжира Абдель-Азиза Бутефлики с Россией было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве во многих областях, таких как военная, торговая, энергетическая сферы.

Одним из важнейших в этой связи событий стало подписанное между Алжиром и Россией в 2006 году соглашение в сфере обороны, предусматривающее поставку Алжиру 300 танков типа Т-90, модернизацию стоящих на вооружении алжирской армии 250 танков российского производства, а также продажу алжирской стороне большого количества ракетных комплексов «Корнет» и «Метис».

Алжирскую национальную нефтегазовую компанию Sonatrach связывают тесные отношения с российскими энергетическими компаниями, такими как «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Зарубежгеология».

Известно, что некоторые российские энергетические, нефте- и газоразведочные компании в настоящее время продолжают осуществлять в Алжире проекты по разведке энергоресурсов, модернизации и строительству трубопроводов.

Поэтому, заключает издание, давние укоренившиеся отношения между Россией и Алжиром в военной, энергетической и политической сферах создают неопределённость относительно того, готов ли Алжир взять на себя роль России в импорте газа в Европу.