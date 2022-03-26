«Мы уже начали расплачиваться»: премьер-министр Греции об антироссийских санкциях

Хотя карательные меры Запада против России и нанесли сильный удар по экономике этой страны, любые дальнейшие санкции — особенно в энергетической сфере — не должны навредить самой Европе сильнее, чем Москве, заявил в интервью CNN премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По его словам, Европа уже начинает расплачиваться за эти санкции ростом цен на энергоносители и инфляцией — хотя она и была готова к определённым потерям.

На фоне продолжающихся боёв на Украине западные лидеры в Брюсселе пытаются продемонстрировать единство. Однако премьер-министр Греции предупредил о том, что санкции, введённые против России, имеют свою цену. Он дал эксклюзивное интервью редактору CNN Нику Робертсону, который вновь выходит с нами на связь из бельгийской столицы. Ник?

НИК РОБЕРТСОН, международный дипломатический редактор CNN: Да, Кириакоса Мицотакиса беспокоит нынешний рост стоимости энергии в Европе. Более того, он выступает за то, чтобы ЕС нашёл способ установить предельный уровень её стоимости, однако далеко не все члены блока разделяют его точку зрения. По его мнению, следует куда активнее пытаться ограничить использование углеводородов и двигаться вместо этого в сторону возобновляемых источников энергии вроде ветра и солнца — ведь этого добра в Греции предостаточно.

Однако всё это, если хотите, лишь подчёркивает нынешние разногласия внутри ЕС, в то время как Россия может оказать потенциальное давление на блок путём снижения объёмов поставок газа и нефти. Между тем ЕС рассматривает вариант, при котором он в рамках санкционного пакета вообще не будет покупать российскую нефть и газ. Вся эта ситуация привела к тому, что все эти разногласия всплыли на поверхность, и именно эту тему я и обсудил с премьером. Однако начал я с вопроса о настроении, которое царило на этой встрече лидеров НАТО в четверг.

КИРИАКОС МИЦОТАКИС, премьер-министр Греции: Я бы сказал, что настроения нерадостные. Люди понимают, что мир изменился. Когда нас избирали, вряд ли кто-то мог подумать, что нам придётся иметь дело с горячим конфликтом в Европе. Об этом и помыслить никто не мог. А ведь именно это сейчас мы и наблюдаем.

Греция отправила военную помощь?..

КИРИАКОС МИЦОТАКИС: Греция отправила не только гуманитарную, но и военную помощь (Украине. — ИноТВ). Мы приняли у себя 15 тысяч украинцев, но мы знаем, что не должны на этом останавливаться. Но, Ник, мы — та страна, которая стояла на передовой прошлого миграционного кризиса, так что мы очень чувствительно и серьёзно относимся к вопросу предоставления безопасного места украинским беженцам. Но мы, в Европе, все знаем, что нам нужно действовать активнее, потому что количество беженцев будет просто колоссальным.

Было много разговоров о возможной блокировке экспорта нефти и газа из России в ЕС. Однако кое-кто опасается, что стоимость энергии в Европе из-за этого вырастет. Я знаю, что эти опасения разделяют и в Греции. Вы пытаетесь убедить Евросоюз ввести ограничения на стоимость энергии и найти решение этой проблемы. Принимая во внимание давление со стороны России, назревает ли в Европе раскол по вопросу об уровне и типе санкций, которые может ввести блок?

КИРИАКОС МИЦОТАКИС: Мы составили очень мощный пакет санкций, который затмевает всё то, что мы делали раньше. И эти санкции по-настоящему «кусаются». Российская экономика сократится где-то на 10 процентов. Весь тот рост, который Россия накопила за последнее десятилетие, она растеряет в течение года. Так что санкции очень серьёзные. Однако, разумеется, когда речь заходит об энергии, нужно быть очень осторожными, чтобы какие бы меры мы ни принимали, они не навредили нам больше, чем России.

Но разве цель санкций не в том, чтобы вводить их вместо того, чтобы сражаться, в то время как свобода украинцев, да и свобода в целом — ведь именно она стоит на кону в этом конфликте — далеко не бесплатна. Европейские страны и США должны же понимать, что для них это будет определённым экономическим ударом.

КИРИАКОС МИЦОТАКИС: Я бы сказал, что мы уже начали расплачиваться. По моему мнению, нам всем надо пересмотреть прогнозы, так как мы столкнулись с серьёзной инфляцией, вызванной конфликтом. При этом цены на энергию очень сильно бьют по кошельку, по кошельку наших граждан. И в конечном счёте, несмотря на то, что мы обязались поддержать Украину, у нас остаётся долг перед нашими гражданами, долг сделать так, чтобы они смогли перенести это давление.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 марта 2022 года.