Politico: Байден высказался за исключение России из «Большой двадцатки»

Джо Байден на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в четверг согласился с предложением исключить Россию из G20, но признал, что подобное решение может принять лишь сама «двадцатка», сообщает Politico. Как полагает обозреватель издания, жёсткие заявления американского лидера показали, что Запад пока может противодействовать Москве лишь в определённых рамках.

Президент США Джо Байден в четверг поддержал идею об исключении России из «Большой двадцатки», но подчеркнул, что такое решение должна принимать сама группа, отметив также, что в случае, если Москва не будет исключена, G20 следует хотя бы разрешить принять участие в предстоящем саммите представителям Украины, пишет Politico.

Как следует из опубликованного изданием видео с пресс-конференции Байдена в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он, что Россию необходимо исключить из G20, Байден заявил: «По последнему вашему вопросу мой ответ — да, но всё будет зависеть от самой «двадцатки». Тема эта сегодня обсуждалась, и я предложил в том случае, если этого добиться не удастся, если Индонезия (эта страна будет осуществлять председательство «двадцаткой» на саммите в этом году. — ИноТВ) и остальные на это не согласятся, рассмотреть вопрос о том, чтобы Украина могла присутствовать на встречах G20 <...> в качестве наблюдателя — на мой взгляд, нам следует это сделать».

Как подчёркивает обозреватель Politico, подобные заявления в адрес Москвы американский президент сделал в рамках перехода к более жёсткой позиции в отношении российского президента Владимира Путина, который, по сообщениям прессы, планирует посетить намеченный на октябрь саммит «двадцатки».

«У Байдена не слишком много времени — ведь в Америке начинают всё сильнее сомневаться в том, что нынешний момент ему по плечу», — отмечает автор статьи. Как напоминает журналист, согласно свежему соцопросу, проведённому Associated Press, твёрдую уверенность в том, что президент сможет совладать с нынешним кризисом, выразили лишь примерно четверть респондентов, а большинство из них заявили, что лидеру в плане противодействия с Россией не достаёт «жёсткости». На таком фоне нынешнее турне Байдена по Европе стало главным образом «попыткой за счёт его близкого знакомства с мировыми лидерами и большого опыта в международных делах сплотить Запад и совместными усилиями нарастить как давление на Москву, так и масштабы экономической и военной помощи Украине», констатирует обозреватель Politico.

Между тем, хотя поездка Брюссель и дала Байдену шанс заявить о дипломатических победах, она также «обнажила те пределы, которые имеет ответ Запада Путину», полагает автор. «Байден жёстко высказывался по поводу НАТО, однако не стал отвечать на призывы Украины создать бесполётную зону над страной, — поясняет он. — Он высказался за исключение России из «Большой двадцатки», однако признал, что это вряд ли произойдёт. Он объявил о введении новых санкций, но согласился с тем, что они не играли и не играют до сих пор сдерживающей роли. Наконец, хотя его администрация и хочет подтолкнуть Европу к тому, чтобы положить конец зависимости от российских энергоресурсов, союзники понимают, что сделать это сразу же и полностью не удастся».