Le Figaro: Запад считает, что новыми санкциями «бьёт в сердце» России

Вашингтон вводит новые санкции против российских депутатов, бизнесменов и компаний, работающих в оборонной сфере, пишет Le Figaro. По мнению западных чиновников, они «бьют в сердце» российским возможностям финансировать спецоперацию.
Вашингтон объявил о том, что вводит против России новые финансовые санкции, пишет Le Figaro. Они будут относиться к российским политикам, олигархам и оборонной промышленности. Кроме того, США рассчитывают усилить координацию со своими западными союзниками, чтобы не дать России воспользоваться её золотовалютными резервами.
В частности, США замораживают доступ на своей территории к имуществу, которое принадлежит 328 депутатам Госдумы, 48 крупным государственным предприятиям из сферы обороны. Всего под полную блокировку подпадают больше 400 российских институтов и отдельных россиян.
Так, под санкциями оказалась и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» — крупнейшее предприятие российской оборонной промышленности. Там производятся системы вооружений и радары для российского флота и военно-воздушных сил.
Помимо того, лидеры стран «Большой семёрки» и Европейского союза объявили о том, что будут совместно способствовать тому, чтобы лица, оказавшиеся под санкциями, не смогли их избежать. Они намерены и впредь блокировать российскому Центробанку доступ к международным резервам, включая золото.
По мнению западных чиновников, они «бьют в сердце» российским возможностям финансировать спецоперацию. Ещё до Вашингтона британские власти тоже объявили о новых санкциях против 59 человек и компаний из России и против 6 белорусских организаций, напоминает Le Figaro.
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