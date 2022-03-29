CNBC: Россия наращивает поставки своей нефти в Индию и Китай

Начиная с марта этого года, Россия значительно нарастила экспорт своей нефти в Индию, сообщает CNBC. Как отмечает издание, Россия, будучи крупнейшим экспортёром нефти, сейчас испытывает некоторые трудности с её продажей: Индия же, в свою очередь, заинтересована в российских скидках, а также ценит дружественные отношения с Москвой. Кроме того, эксперты считают, что Россия увеличит поставки нефти в Китай, который и так уже является крупнейшим покупателем российского чёрного золота.

Начиная с марта Россия значительно нарастила поставки своей нефти в Индию: при этом в Нью-Дели намереваются увеличивать закупки и дальше, пишет CNBC, ссылаясь на данные ряда экспертов. Они также ожидают, что закупки российской нефти по скидочным ценам увеличит Китай, что приведёт к росту цен на сырую нефть.

По словам аналитика консалтинговой компании Kpler Мэтта Смита, в 2021 году экспорт российской нефти в Индию был «нерегулярным»: всего за год было поставлено около 12 млн баррелей. Однако с начала марта Россия уже подготовила для отправки в Индию пять партий своей нефти — около 6 млн баррелей. Смит сообщает, что отправить их планируется в начале апреля: аналитик отмечает, что это примерно половина от того объёма, что Россия поставила за весь прошлый год.

Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA), Россия экспортирует около 5 млн баррелей нефти в день, являясь крупнейшим экспортёром нефти в мире. При этом Россия занимает третье место в мире по объёмам добычи нефти, уступая Саудовской Аравии и США.

По словам руководителя отдела торговли консалтинговой компании Vogel Group Самира Кападия, мотивация правительства Индии носит экономический, а не политический характер. «Сложно не принять 20-процентную скидку на сырую нефть, когда вы закупаете 80—85 процентов всей своей нефти. Особенно в условиях пандемии и глобального замедления экономического роста», — приводит издание слова Кападия. Кроме того, эксперт отмечает, что Индия ценит не только скидки, но и дружественные отношения с Россией.

Как отмечает CNBC, партнёрство России и Индии длится уже много лет. Россия поддерживала Индию в целом ряде вопросов, включая предоставление военной помощи. Кроме того, Москва занимала сторону Индии в таких ключевых проблемах, как вопрос территориальной принадлежности Кашмира.

«Нью-Дели не обратил внимания на давление Белого дома, призывавшего сократить закупки нефти у России. Реальный вопрос заключается в том, как США и Европа отреагируют, в случае если Индия протянет России «оливковую ветвь», предоставив её место сбыта нефти», — приводит издание слова Самира Кападия.

Аналитики считают, что Китай также обратится за скидочной нефтью к России, отмечает CNBC. В IAE подчёркивают, что Китай уже является крупнейшим импортёром российской нефти: в 2021 году КНР закупала в среднем 1,6 млн баррелей российской нефти в день.

«Китай уже закупает российскую нефть и, скорее всего, нарастит закупки, если оплата будет производиться в юанях и со скидкой. В целом, Россия находится под давлением, поскольку испытывает некоторые трудности с продажей своей нефти. Я не буду удивлена, если Россия действительно переориентирует часть своих поставок нефти на Китай, после чего, возможно, другие поставщики, такие как Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия, будут сокращать свою долю на рынке. Я думаю, что тот факт, что Китай сможет получить хорошую скидку, окажет глобальное влияние на цены на нефть», — приводит издание слова Эллен Валд, руководителя компании Transversal Consulting.