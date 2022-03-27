DT: британское правительство продолжает говорить о «независимости» от России — но закупает всё больше российского дизеля

Несмотря на все заверения британских официальных лиц в том, что страна не испытывает зависимости от российских энергоресурсов, объём импорта в Великобританию российского дизельного топлива за последние годы увеличился вдвое, пишет The Daily Telegraph. По данным газеты, Соединённое Королевство за минувшее десятилетие фактически успело стать одним из крупнейших импортёров российского дизеля в Европе.

Хотя министры британского правительства продолжают настаивать, что Соединённое Королевство «не имеет энергетической зависимости от Владимира Путина», страна за последние десять лет увеличила импорт российского дизельного топлива почти вдвое, установила The Daily Telegraph.

Как выяснили журналисты газеты, проанализировав официальные статистические данные о британской энергетике, доля российского дизеля в общем объёме импорта за период с 2012 по 2020 год выросла с 10% до 18%. По информации издания, в 2012-м Великобритания импортировала из России 2,081 млн тонн дизельного топлива, а в 2020-м — уже 3,608 млн тонн; таким образом, страна стала одним из крупнейших импортёров российского дизеля в Европе наряду с Германией и Францией. При этом, тогда как в 2010-м Соединённое Королевство обеспечивало 74% своих потребностей в дизеле, к 2020 году этот показатель снизился до 63%.

Кроме того, статистика свидетельствует, что за минувшее десятилетие росла и доля российского угля: если в 2010-м на него приходилось 16% всего британского импорта, то в первые три квартала 2021-го — 35%, пишет DT. Впрочем, в абсолютных показателях объём ввезённого угля за этот период значительно сократился, поскольку Великобритания активно работала над ослаблением роли ископаемых видов топлива в электрогенерации, рассчитывая к 2024 году отказаться от них полностью, оговариваются журналисты газеты.

Как напоминают авторы, с момента начала российской спецоперации на Украине министры британского правительства старательно подчёркивали, что доля российского газа в структуре газового импорта страны не превышает 4% — однако почти не упоминали о других энергоносителях. Комментируя по просьбе журналистов DT ситуацию с дизельным топливом, официальный представитель кабинета министров Великобритании настоял на том, что страна не зависит от российских энергоресурсов. «Если говорить о дизеле, потребности Соединённого Королевства обеспечиваются как собственным производством, так и закупками у надёжных поставщиков помимо России, включая Нидерланды, Саудовскую Аравию и США», — приводит его слова газета.

Ранее министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг пообещал, что Лондон в ответ на действия Москвы постепенно откажется от российской нефти к концу нынешнего года, отмечается в материале DT. Между тем главе британского правительства Борису Джонсону на состоявшихся на прошлой неделе переговорах с Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами так и не удалось убедить эти страны нарастить добычу нефти и её экспорт в Великобританию, подчёркивается в статье.