Times: Байден снова дал повод усомниться в его когнитивных способностях

Заявление Джо Байдена о том, что Владимир Путин «не может оставаться у власти», вновь заставило критиков говорить, что американский президент страдает серьёзным снижением когнитивных функций. Как пишет The Times, лидер США уже давно стал «машиной оплошностей», однако его последние слова стали самой серьёзной из ошибок.

Долгая карьера Джо Байдена в политике изобилует оплошностями, но, наверное, самой серьёзной из них является его заявление о том, что президент Путин «не может оставаться у власти». Как пишет The Times, данные слова Байдена вновь заставят критиков говорить о том, что американский президент, знаменитая «машина оплошностей», страдает серьёзным снижением когнитивных функций.

Как отмечает издание, заявление, сделанное президентом США в Варшаве, вызвало резкую реакцию Москвы и омрачило дни кропотливой работы по сплочению европейских союзников против России. И это уже не первая его оплошность в отношении украинского кризиса: Байден, похоже, подставил Украину ещё до начала российской специальной военной операции, сделав в январе расплывчатое замечание о том, что в случае незначительного происшествия жёстких международных ответных действий предпринято не будет.

Белому дому пришлось заглаживать ещё одну оплошность Байдена в октябре, после того как президент заявил, что США намерены защищать Тайвань, если Китай вторгнется на остров. Байдена спросили, «пообещает ли он защищать Тайвань», если Китай нападёт. Явно отступив от давно заявленной Вашингтоном политики «стратегической неопределённости» в отношении Тайваня, президент ответил: «Да, у нас есть обязательство сделать это».

Эти слова стали поводом для критики со стороны Пекина, который предупредил, что Байден «должен действовать и высказываться по тайваньскому вопросу с осторожностью, чтобы не нанести серьёзного ущерба китайско-американским отношениям». Белый дом попытался пойти на попятную, отказавшись от своих слов, и заявил, что в нашей политике в отношении Тайваня «никаких изменений не произошло».

Как напоминает автор материала, после вступления в должность Байден отказался проходить тест для проверки когнитивных функций или обнародовать его результаты в случае, если он его пройдёт. И это несмотря на насмешки над президентом Трампом во время предвыборной кампании 2020 года, когда тот хвастался, что сдал тест по определению ментального состояния и справился успешно.

В ноябре медработники, наблюдающие за состоянием здоровья Байдена, заявили, что президент здоров, но из-за преклонного возраста его походка стала «более скованной и менее быстрой». Однако опрос, проведённый в прошлом месяце перед первым выступлением Байдена с посланием к конгрессу, показал, что 54% американцев больше не считают, что он обладает «остротой ума, необходимой для эффективной работы в должности президента».

Около 40 республиканцев потребовали, чтобы Байден прошёл когнитивный тест и представил общественности результаты, заявив в письме президенту, что они «беспокоятся» по поводу его «когнитивных и умственных способностей».