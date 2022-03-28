Hill: Байден заявил, что не призывал к «смене режима» в России

Джо Байден прокомментировал своё недавнее заявление о том, что Владимир Путин «не может оставаться у власти», пишет The Hill. Он пояснил, что не призывал к смещению российского лидера.

Президент США Джо Байден заявил, что не призывал к смене режима, когда сказал, что российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти», пишет The Hill.



На заданный ему вопрос, был ли в его высказываниях в Польше призыв к смещению Путина, Байден ответил «нет».



Между тем в субботу американский президент, как напоминает издание, заявил следующее: «Украина никогда не станет победой для России, потому что свободные люди отказываются жить в мире безнадёжности и тьмы. У нас будет другое будущее, более светлое будущее, основанное на демократии и принципах, надежде и свете, приличии и достоинстве, свободе и возможностях».



При этом американский лидер Байден добавил: «Ради бога, этот человек не может оставаться у власти».



Белый дом ранее уже попытался отыграть назад это заявление Байдена, указав на то, что его слова касались «осуществления Путиным власти за пределами России».



В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил в воскресенье, что Вашингтон не выступает за смещение Владимира Путина. По его словам, американский президент в Польше указал на то, что российскому лидеру нельзя позволять вести вооружённый конфликт против Украины или любой другой страны.



«Как вы знаете и как вы неоднократно от нас слышали, у нас нет стратегии смены режима в России — или где-либо ещё, если уж на то пошло», — добавил глава Госдепа.