Atlantic посоветовал Байдену быть осторожнее в выражениях после варшавской речи

Президент США Джо Байден пока проявлял сдержанность в контексте конфликта на Украине, но его слова о том, что Владимир Путин «не может оставаться у власти», заставили сотрудников аппарата президента «биться головой об стол», пишет The Atlantic. Как отмечает журнал, это заявление следует трактовать как «вспышку гнева» — однако президенту США надлежит внимательнее следить за своими словами, учитывая, что сейчас они могут привести к серьёзному обострению.

До сих пор президент США Джо Байден служил образцом сдержанного поведения, причём это качество он продемонстрировал на фоне самого серьёзного глобального кризиса за последние 60 лет — и слава богу, пишет The Atlantic. Он помогает Украине, укрепляя при этом единство НАТО на случай «возможного нападения России на альянс». Вместе с тем он не пошёл на поводу у людей, призывающих его пойти на рискованные шаги, грозящие обострением конфликта, и не стал вводить бесполётную зону. Вместо этого он нанёс удар по российской экономике и ясно продемонстрировал, насколько Америка возмущена решением ввести войска на Украину, пишет автор статьи.

Однако Байден прервал свой «долгий послужной список дисциплинированного поведения», когда, произнося речь в Польше, он заявил — и это заявление было импровизацией — следующее: «Да боже мой, этот человек (то есть президент России Владимир Путин) не может оставаться у власти».

Чего не зафиксировали камеры и микрофоны после этих слов Байдена, так это то, как десятки сотрудников аппарата американского лидера бьются головой об стол. И, как и следовало ожидать, СМИ в США и других странах моментально ухватились за это заявление, как будто речь шла о какой-то новой политике Вашингтоне или цели войны НАТО, и задались вопросом: а не призывает ли президент Соединённых Штатов к «смене режима» — кто бы мог подумать — в Кремле?

Аппарат Байдена попытался неуклюже оправдаться, заявив, что президент имел в виду, что Путину «нельзя позволить взять власть над своими соседями или регионом, и он говорил не о полномочиях Путина в России или смене режима». США, как позже отметил конгрессмен Джим Хаймс, не стремятся к смене режима в России и не осуществляют ни открытые, ни тайные программы, направленные на достижение этой цели. Однако новостной маховик уже успел раскрутиться: CNN и другие каналы цитировали Байдена и спрашивали своих экспертов о том, какой именно сигнал хотел послать американский лидер.

«Однако Байден, разумеется, был просто самим собой. Он говорил от имени всех нас, от всего сердца. Одна из наиболее привлекательных черт президента — по крайней мере, для тех из нас, кто им восхищается, — это почти полное отсутствие у него внутреннего монолога, и по этой причине он регулярно допускает ляпы, говоря что-то неуместное, но правдивое», — объясняет The Atlantic.

Время для подобного высказывания было выбрано крайне неудачное, и даже те, кто считает, что Байден в ходе этого кризиса вёл себя безупречно с точки зрения лидерства, признают, что эти слова были ошибкой. Использовать формулировки, которые могут быть неверно истолкованы как американской общественностью, так и в Кремле, не стоило, пишет автор.

Вместе с тем русские, похоже, восприняли высказывание Байдена спокойнее, чем американские СМИ. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который никогда не упускает возможности отчитать США, отметил, что на этот вопрос должны отвечать сами россияне, а не Байден. Иными словами, ответ Пескова свёлся к пожиманию плечами.

Выступление Байдена в Варшаве напомнило о том, что даже небольшим промахам в напряжённой обстановке сопутствуют большие риски. Особенно сложно придерживаться выбранной риторики, когда СМИ освещают события круглые сутки, а многие комментаторы жаждут разжечь новую мировую войну. При этом, например, когда Джон Кеннеди разбирался с Карибским кризисом, ему приходилось помнить лишь о газетах, которые контролировать не так сложно, а также о трёх коротких выпусках новостей. Байдену же предлагает свои советы хор из миллионов голосов — причём некоторые из них поистине безрассудны.