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Atlantic посоветовал Байдену быть осторожнее в выражениях после варшавской речи

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент США Джо Байден пока проявлял сдержанность в контексте конфликта на Украине, но его слова о том, что Владимир Путин «не может оставаться у власти», заставили сотрудников аппарата президента «биться головой об стол», пишет The Atlantic. Как отмечает журнал, это заявление следует трактовать как «вспышку гнева» — однако президенту США надлежит внимательнее следить за своими словами, учитывая, что сейчас они могут привести к серьёзному обострению.
Atlantic посоветовал Байдену быть осторожнее в выражениях после варшавской речи
AP

До сих пор президент США Джо Байден служил образцом сдержанного поведения, причём это качество он продемонстрировал на фоне самого серьёзного глобального кризиса за последние 60 лет — и слава богу, пишет The Atlantic. Он помогает Украине, укрепляя при этом единство НАТО на случай «возможного нападения России на альянс». Вместе с тем он не пошёл на поводу у людей, призывающих его пойти на рискованные шаги, грозящие обострением конфликта, и не стал вводить бесполётную зону. Вместо этого он нанёс удар по российской экономике и ясно продемонстрировал, насколько Америка возмущена решением ввести войска на Украину, пишет автор статьи.

Однако Байден прервал свой «долгий послужной список дисциплинированного поведения», когда, произнося речь в Польше, он заявил — и это заявление было импровизацией — следующее: «Да боже мой, этот человек (то есть президент России Владимир Путин) не может оставаться у власти».

Чего не зафиксировали камеры и микрофоны после этих слов Байдена, так это то, как десятки сотрудников аппарата американского лидера бьются головой об стол. И, как и следовало ожидать, СМИ в США и других странах моментально ухватились за это заявление, как будто речь шла о какой-то новой политике Вашингтоне или цели войны НАТО, и задались вопросом: а не призывает ли президент Соединённых Штатов к «смене режима» — кто бы мог подумать — в Кремле?

Аппарат Байдена попытался неуклюже оправдаться, заявив, что президент имел в виду, что Путину «нельзя позволить взять власть над своими соседями или регионом, и он говорил не о полномочиях Путина в России или смене режима». США, как позже отметил конгрессмен Джим Хаймс, не стремятся к смене режима в России и не осуществляют ни открытые, ни тайные программы, направленные на достижение этой цели. Однако новостной маховик уже успел раскрутиться: CNN и другие каналы цитировали Байдена и спрашивали своих экспертов о том, какой именно сигнал хотел послать американский лидер.

«Однако Байден, разумеется, был просто самим собой. Он говорил от имени всех нас, от всего сердца. Одна из наиболее привлекательных черт президента — по крайней мере, для тех из нас, кто им восхищается, — это почти полное отсутствие у него внутреннего монолога, и по этой причине он регулярно допускает ляпы, говоря что-то неуместное, но правдивое», — объясняет The Atlantic.

Время для подобного высказывания было выбрано крайне неудачное, и даже те, кто считает, что Байден в ходе этого кризиса вёл себя безупречно с точки зрения лидерства, признают, что эти слова были ошибкой. Использовать формулировки, которые могут быть неверно истолкованы как американской общественностью, так и в Кремле, не стоило, пишет автор.

Вместе с тем русские, похоже, восприняли высказывание Байдена спокойнее, чем американские СМИ. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который никогда не упускает возможности отчитать США, отметил, что на этот вопрос должны отвечать сами россияне, а не Байден. Иными словами, ответ Пескова свёлся к пожиманию плечами.

Выступление Байдена в Варшаве напомнило о том, что даже небольшим промахам в напряжённой обстановке сопутствуют большие риски. Особенно сложно придерживаться выбранной риторики, когда СМИ освещают события круглые сутки, а многие комментаторы жаждут разжечь новую мировую войну. При этом, например, когда Джон Кеннеди разбирался с Карибским кризисом, ему приходилось помнить лишь о газетах, которые контролировать не так сложно, а также о трёх коротких выпусках новостей. Байдену же предлагает свои советы хор из миллионов голосов — причём некоторые из них поистине безрассудны.

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