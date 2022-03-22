HuffPost: угрозы Трампа в адрес России опасны для мировой стабильности

Недавние заявления экс-президента США Дональда Трампа о необходимости послать к российским берегам американские ядерные подлодки опасны, считает The Huffington Post. Как отмечает издание, Кремль воспринял бы такой шаг как непростительную провокацию и мог бы отреагировать ещё жёстче, что поставило бы мир на грань конфликта между двумя сильнейшими военными державами.

В минувший понедельник бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы должны отправить к российским берегам свои ядерные субмарины в качестве предупреждения, пишет The Huffington Post. Трамп сделал это заявление в ходе телевизионного интервью.

Как отмечает издание, предложение Трампа выглядит опасным. Если бы США отправили свои ядерные подлодки в российские воды, в Москве, скорее всего, сочли бы такой шаг непростительной провокацией. По мнению The Huffington Post, Кремль отреагировал бы ещё большей угрозой или даже мог бы атаковать американские активы, что, в свою очередь, привело бы к эффекту домино, способному вылиться в конфликт между двумя крупнейшими в мире военными державами.

Между тем Джо Байден не раз заявлял, что США должны поддерживать Украину, однако главной целью Вашингтона является недопущение третьей мировой войны. Поэтому Байден отверг предложения о введении над Украиной бесполётной зоны.

Что касается Трампа, то сейчас он утверждает, что если бы до сих пор был президентом, то Россия не решилась бы на спецоперацию на Украине, пишет The Huffington Post. При этом ранее он хвалил тактику Владимира Путина в отношении Украины.

Как пишет издание, после начала конфликта Трамп заявил, что хотел бы «положить конец этой трагедии без вовлечения американцев в жестокую войну». Однако идея публичной угрозы российскому суверенитету посредством американского ядерного оружия, скорее всего, возымеет обратный эффект, отмечает The Huffington Post. Подобная непоследовательность является вечной проблемой подхода Трампа к внешней политике: он хочет казаться антивоенным и одновременно с этим инвестировать в военную мощь.