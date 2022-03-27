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Handelsblatt: «речь не о смене режима» — Белый дом поспешил объяснить призыв Байдена лишить Путина власти

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Выступая в Польше, президент США Джо Байден сделал странное заявление, которое вызвало недоумение у его слушателей, сообщает Handelsblatt. Он сказал, что такой человек, как глава Кремля Владимир Путин, «не может оставаться у власти». Правда, в Белом доме тут же поспешили объяснить, что это не был призыв к смене режима в России. Речь якобы шла о том, что президент России не имеет права распространять свою власть на соседние государства, объяснили американцы.
Handelsblatt: «речь не о смене режима» — Белый дом поспешил объяснить призыв Байдена лишить Путина власти
AP

Во время своего выступления в Варшаве президент США Джо Байден позволил себе ряд высказываний, которые свидетельствуют об ощутимом обострении конфронтации в отношениях с Россией, пишет Handelsblatt. В частности, он сказал про главу Кремля Владимира Путина, что «этот человек не может оставаться у власти», вызвав тем самым смятение у своих слушателей. Позже Белый дом посчитал необходимым пояснить слова Байдена, подчеркнув, что это не был призыв к смене режима в России. Речь шла о том, что глава Кремля не имеет права распространять свою власть на соседние страны или весь регион, заявили в исполнительном офисе президента США. Также возникло подозрение, что изначально этой фразы не было в тексте речи Байдена и он добавил её от себя.

Выступая в Варшаве, глава Белого дома также призвал мир готовиться к продолжительной борьбе за будущий миропорядок. По его словам, предстоит «масштабная битва между демократией и автократией, между свободой и угнетением, между порядком, основанным на правилах, и порядком, который определяет жестокое насилие». «При этом стоит чётко понимать: эта битва займёт не дни и не месяцы. Нужно подготовиться к длительной борьбе», —  подчеркнул он.
 
Байден также рассказал о том, что в результате западных санкций экономика России должна «уполовиниться». И если раньше она была на 11-м месте в списке самых развитых экономик мира, то вскоре её не будет даже в первой двадцатке, считает он. При этом президент США предостерёг Путина от любых попыток вторгнуться на территорию НАТО. «Даже не думайте об этом», — заявил Байден, прочертив таким образом красную линию и пригрозив последствиями в случае её пересечения.
 
Таким образом, глава Белого дома выбрал опасный курс, считает немецкое издание. Теперь инициатива за Путиным, а президенту США нужно будет жёстко отреагировать в случае нарушения выдвинутых требований, иначе он утратит роль лидера Запада и вновь окажется под сильным внутриполитическим давлением. А это, в свою очередь, может подтолкнуть главу Кремля к новым нарушениям политических и военных границ.
 
В Кремле также возмутились, что Байден назвал Путина «мясником». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такие «личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации». Прямые словесные нападки на Путина действительно опасны, заключает издание.
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источник
Handelsblatt Германия Европа
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