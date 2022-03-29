CNN: администрация Байдена предложила увеличить оборонный бюджет США для противостояния России и Китаю

Белый предложил увеличить оборонный бюджет США на 2023 год на 4% — до $813 млрд, передаёт CNN. Как поясняется в статье, Вашингтон идёт на этот шаг, чтобы противостоять Китаю и России. Причём оборонный бюджет администрации Байдена по-прежнему сосредоточен на КНР как на главном стратегическом вызове, отмечает канал.

Администрация Байдена предлагает увеличить оборонный бюджет, чтобы противостоять Китаю и России, сообщает CNN.



Предлагаемый президентом Джо Байденом бюджет Пентагона на 2023 финансовый год включает $813 млрд расходов на национальную оборону, что на 4%, или на $31 млрд, больше по сравнению с пакетом расходов, подписанным ранее в этом месяце.



Оборонный бюджет администрации Байдена по-прежнему сосредоточен на Китае как на главном стратегическом вызове с упором на укрепление европейской безопасности в свете угрозы, исходящей от ввода российских войск на Украину.



«Если вы посмотрите на их возможности, их экономику, Китай остаётся нашей самой серьёзной стратегической угрозой. Это то, о чём говорит стратегия, это то, о чём говорит бюджет», — заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона перед обнародованием бюджета.



Предложение администрации Байдена включает выделение в следующем году конкретно Пентагону финансирования на сумму $773 млрд. Конгресс, который в конечном итоге установит уровни расходов для федерального правительства, вероятно, повысит эту цифру, как это было в пакете расходов на 2022 финансовый год, считает CNN.



Республиканцы быстро отреагировали на увеличение бюджета Пентагона, заявив, что на фоне конфликта на Украине и военных инвестиций КНР в свои вооружённые силы этой суммы будет недостаточно. Однако либерально настроенные демократы, напротив, раскритиковали администрацию Байдена за то, что она вообще увеличила оборонный бюджет.



Хотя предложение по расходам на 2023 год было разработано до того, как Россия в прошлом месяце ввела войска на Украину, однако оборонный бюджет администрации Байдена признаёт «острую угрозу», исходящую от Москвы, пишет издание со ссылкой на бюджетные документы Министерства обороны США. Россия «следует политической, экономической и военной стратегии, направленной на раскол НАТО», заявили в Пентагоне.



В рамках законопроекта о расходах на 2022 финансовый год, утверждённого в прошлом месяце, американский конгресс одобрил выделение дополнительного финансирования в размере $13,6 млрд для оказания помощи Украине в сфере безопасности.



Поскольку, как отмечает CNN, сейчас практически невозможно спрогнозировать, как долго продлится конфликт между Россией и Украиной, поэтому невероятно сложно сказать, будут ли США предоставлять дополнительную помощь Киеву в сфере безопасности.