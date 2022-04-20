Le Figaro: от декоммунизации Украина перешла к дерусификации

Декоммунизация стала проявляться на Украине ещё в 1990 году, до распада Советского Союза. А с 2014 года распространилась на всю страну, рассказывает преподаватель французского университета в интервью Le Figaro. Теперь же к ней прибавилась и дерусификация, то есть отказ от русской культуры и наследия даже таких видных деятелей, как Пушкин или Чайковской.

На Украине сносят памятники российским военным, пишет Le Figaro. В Харькове снесли статую генерала Жукова, во Львове — мемориал во славу российских военных, погибших в Великой Отечественной войне. Как отмечает в интервью изданию преподаватель Бургундского университета и публицист Александра Гужон, эти разрушения вписываются в общую тенденцию: уже 30 лет Украина пытается избавиться от советских символов. Но теперь добавилась новая страница: под отказ попадает вся русская культура.

Началось это движение с того момента, как Украина получила независимость, и даже чуть раньше. Памятник Ленину во Львове снесли в 1990 году. «Ленинопад» распространился на центральные регионы Украины во время «оранжевой революции» 2004 года. В 2013 — 2014 годах явление разошлось по югу и востоку страны. Всего по всей Украине снесли почти 5500 советских памятников.

В 2015 году приняли законы о декоммунизации Украины, которые предполагали, помимо отказа от любой советской символики, переименование городов и улиц. Впрочем, как отмечает специалист, некоторые деятели культуры выступали против разрушения советского наследия, старались сохранить, например, советские мозаики.

По словам эксперта, революция 2014 года помогла консолидировать национальные чувства украинцев. Тогда максимальный акцент стали делать на разнице между русскими и украинцами. С 2015 года на Украине установили День памяти и примирения, который стали отмечать 8 мая в отличие от Дня Победы 9 мая в России, заменив и георгиевскую ленточку красным маком.

А с началом российской спецоперации 24 февраля начался и новый феномен дерусификации на Украине. Теперь под удар попадает не только Советский Союз, но и Россия. Переименовываются улицы, названные в честь россиян. Враждебность устанавливается и против знаменитых русских деятелей культуры вроде Пушкина или Чайковского, которые, по мнению украинцев, символизируют их подчинённое отношение к российской культуре.

Само явление национального возрождения Украины началось в середине XIX века — тогда страна была в составе Российской империи. Но, по словам эксперта, украинская культура в империи не ценилась и даже ущемлялась. В советское время был небольшой период расцвета украинской культуры, который в 1930-е годы сменился борьбой против буржуазного национализма. С 1991 года идёт создание украинской нации, украинских учебников истории, украинских предметов искусства, украинских праздников.

По словам Александры Гужон, теперь, после 24 Февраля 2022 года, те люди, у кого были семейные связи в России, их утратят, раскол, заложенный в 2014 году станет глубже. Для многих на Украине идёт борьба за независимость от России — некоторые историки на Украине и в других странах снова вспоминают понятие деколонизации, отмечает она в интервью Le Figaro.