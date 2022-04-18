FAZ: «поставишь оружие, пожнёшь войну» — тысячи немцев вышли на пасхальные марши за мир

В немецких городах прошли традиционные пасхальные марши за мир, сообщает Frankfurter Allgemeine. Их участники призывали остановить боевые действия на Украине, прекратить «бредовую гонку вооружений» и сесть за стол переговоров. Они осуждали планы Берлина по увеличению военных расходов на бундесвер, а также поставки Киеву оружия. «Поставишь оружие, пожнёшь войну» — предостерегал один из плакатов в руках демонстранта

В городах Германии тысячи немцев вышли на пасхальные марши, выступая против боевых действий на Украине, увеличения военных расходов на бундесвер и поставок Киеву оружия, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Демонстрации за мир прошли в Ганновере, Мюнхене, Дуйсбурге, Штутгарте, Лейпциге, Берлине и других городах. «Наши требования мира и разоружения актуальны как никогда, в том числе и на фоне угрозы возможного ядерного обострения», подчеркнул один из организаторов.

Необходимо создать «новую архитектуру безопасности от Лиссабона до Владивостока», призывали участники шествий. Для этого Россия и Украина должны сесть за стол переговоров с готовность идти на компромиссы. На плакатах в руках демонстрантов виднелись такие надписи как «Нет боевым действиям», «Остановите бредовую гонку вооружений» «Переговоры вместо угрозы третьей мировой» и «Поставишь оружие, пожнёшь войну».

Некоторые политики осудили акции, заявив, что выступать за «пацифизм за чужой счёт — это цинично», и что сейчас мир — это «далёкая мечта». Некоторым экспертам призывы участников маршей даже напомнили «российскую пропаганду». Но нашлись и тех, кто вступился за них, в частности бывший председатель Совета евангелической церкви Германии Маргот Кэсманн. По её мнению, несправедливо обвинять в поддержке России тех, кто десятилетиями выступал за мир. К тому же очевидно, что поставки оружия на Украине не приведут к окончанию боевых действий, а напротив могут их даже обострить, подчеркнула она.

Одновременно с традиционными шествиями в Берлине прошла и контрдемонстрация, продолжает немецкое издание. Её участники назвали своё мероприятие «альтернативным пасхальным маршем». Размахивая украинскими флагами, они выступали против боевых действий России на Украине и за право Киева на самооборону. На своих плакатах они требовали, чтобы Германия сейчас же поставила украинцам тяжёлое вооружение.