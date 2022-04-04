Tagesspiegel: «хватит ненавидеть русских» — более 900 автомобилистов проехали по улицам Берлина с российскими флагами

В воскресенье в Берлине состоялся массовый автопробег в поддержку России, передаёт Der Tagesspiegel. В акции приняло участие более 900 человек. Участники автопробега выступили против дискриминации русскоязычных граждан и призвали отказаться от антироссийской пропаганды в немецких школах. Автоколонна сделала остановку у мемориала советскому Воину-Освободителю в Трептов-парке.

В воскресенье в столице Германии состоялся массовый автопробег в поддержку России. По улицам Берлина с российскими флагами проехали несколько сотен автомобилистов. В общей сложности в акции приняло участие более 900 человек. Организаторы автопробега предварительно уведомили берлинскую полицию о проведении мероприятия под лозунгом «Нет пропаганде в школе — защиту русскоязычным, никакой дискриминации», сообщает Der Tagesspiegel.

Надпись на одном из флагов гласила: Stop hating Russians («Хватит ненавидеть русских». — ИноТВ). Над многими автомобилями развевались российские триколоры.

Автопробег начался в бранденбургском Аренсфельде, затем участники акции посетили мемориал советскому Воину-Освободителю в Трептов-парке. Автомобилисты финишировали на Олимпийской площади в районе Шарлоттенбург.

По данным полиции, организатором акции являлось физическое лицо. Полиция не зафиксировала никаких инцидентов в ходе мероприятия.

Однако, как сообщили в берлинской полиции, на одно из транспортных средств была прикреплена наклейка в виде шестиконечной звезды, считающейся прежде всего символом евреев. Владелец автомобиля получил уведомление о правонарушении.

Кроме того, неподалёку от автоколонны был замечен автомобиль с запрещённым в Берлине символом Z. По данным полиции, автомобилист не являлся участником демонстрации, пишет Der Tagesspiegel.