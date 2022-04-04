Der Freitag: русофобия повсюду — в Германию вернулся образ врага времён Второй мировой

На фоне украинского кризиса в сознание немцев вновь вернулся старый образ врага в лице «русского», пишет Der Freitag. Новая русофобия коснулась учёных, деятелей искусства и даже детей, достигнув такой степени, что привела к «забою священной коровы свободного мира» — неприкосновенности имущества. И всему виной военная риторика немецких СМИ, которые определяют политическую повестку в стране, считает автор статьи Сабина Кебир.

С тех пор как на Украине начались боевые действия, «русский» в Германии вновь стал восприниматься как враг, пишет Der Freitag. Требование дистанцироваться от действий Кремля выдвигают не только российским учёным и деятелям искусства, но и русскоговорящим детям. В Берлине, к примеру, дважды совершён поджог Международной школы им. М. Ломоносова. Такая вседозволенность — это результат военной риторики в СМИ, убеждена автор статьи Сабина Кебир.

Когда из концертной программы убирают Петра Чайковского, а Льва Толстого запрещают читать, это свидетельствует о возвращении в Германию стереотипов времён Второй мировой войны и правления канцлера Конрада Аденауэра. Для новой русофобии даже историческая вина немцев перед русскими — не помеха. К примеру, министр по делам Европы земли Бранденбург Катрин Ланге заявила, что теперь захоронение останков советских воинов, которые до сих пор находят в регионе, будут производиться без участия официальных представителей России, как это было раньше.

При этом восточная и западная части Германии сильно отличаются в том, что касается враждебного отношения к русским, продолжает Кебир. Восточные немцы жили при «советской оккупации». И по свидетельствам многих из них, солдаты СССР всегда вели себя дисциплинированно. Добровольно или нет, немцы соприкасались с российской культурой, что приводило к размытию образа врага. Люди начинали понимать, что русские не такие уж и «нецивилизованные». В советских фильмах и книгах затрагивались общечеловеческие проблемы, и эти произведения искусства заставляли сопереживать. Несмотря на цензуру, время от времени появлялись диссиденты. Восточные немцы научились ладить с «русскими»: «Их можно было не любить, но послушать и понять, что и они не лишены травм и страхов».

У Западной же Германии, быстро освобождённой и денацифированной силами союзников, было мало причин сомневаться в укоренившемся образе врага. Сейчас разница, пожалуй, лишь в том, что раньше и украинцев относили к «русским». Теперь же говорят о том, что Украина столетиями была частью европейской семьи.

Русофобия дошла до такой степени, что даже привела к «забою священной коровы свободного мира» — неприкосновенности имущества, пишет Кебир. Российских олигархов лишали их собственности независимо от того, каким путём она была приобретена — законным или незаконным. К тому же в Европе и США отключили российские СМИ. А на немецких каналах даже не задумываются о том, чтобы при обсуждении ситуации на Украине пригласить в студию не только украинского посла Андрея Мельника, но и его российского коллегу Сергея Нечаева.

В Германии не политики определяют повестку в СМИ, а наоборот, объясняет автор. При этом они утверждают, что работают не по указке сверху, а руководствуются соображениями совести. Но почему-то почти все они принадлежат таким крупным мировым концернам, как Springer или Bertelsmann. Немецкие СМИ обвиняют канцлера Олафа Шольца в «трусости» за его сдержанную риторику. Министр иностранных дел Анналена Бербок, напротив, черпает в газетах вдохновение. А они, в свою очередь, постоянно называют главу Кремля Владимира Путина «сумасшедшим» и отождествляют его со всей Россией.

В действительности же Германии нужно избавиться от образа врага в лице России, убеждена Кебир. Потому что только так можно будет закончить боевые действия на Украине. И только в партнёрстве с Россией получится побороть глобальное потепление. «Следуя заветам Эгона Бара, нужно искать баланс интересов, а это подразумевает признание интересов безопасности как украинцев, так и русских», — заключает автор.