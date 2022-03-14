RTBF: русскоязычная община Бельгии жалуется на угрозы и дискриминацию

После начала российской военной спецоперации на Украине русскоязычные жители Бельгии стали сталкиваться с оскорблениями и агрессией в свой адрес, сообщает RTBF. При этом многие из них не поддерживают действия России на Украине или даже сами имеют украинские корни, отмечает издание.

После начала российской военной спецоперации на Украине община русских и русскоязычных жителей Бельгии, насчитывающая несколько тысяч человек, почувствовала себя жертвой русофобии, сообщает RTBF. Как отмечает издание, многие члены этого сообщества не поддерживают действия России на Украине, тем не менее в последние дни некоторые из этих людей подверглись оскорблениям и запугиваниям.

25-летняя Илена уже два года живёт в Бельгии и очень активна в социальных сетях. Как передаёт новостной сайт, в последнее время она получала агрессивные и полные ненависти сообщения и комментарии. «В большинстве сообщений говорится, что я должна умереть только потому, что я русская. Они говорят, что меня нужно осудить, хотя я не сделала ничего плохого», — рассказывает девушка.

Она потрясена и злится, что не может отправить деньги или подарки своей семье в Россию. Илена боится, что её больше никуда не возьмут на работу из-за акцента и происхождения. «Для меня очень печально, что в такой демократической стране, как Бельгия, я сейчас не чувствую себя в безопасности. Вот почему я должна скрывать своё лицо и имя. Потому что я боюсь», — делится с изданием женщина. Она также рассказала о случае с её подругой, отдыхавшей с друзьями в ресторане в Антверпене. Приятели говорили по-русски, чем вызвали агрессию украинских мужчин.

Мать семейства Елена Буренина, которая уже более 20 лет живёт в Бельгии, в свою очередь, пока не подвергалась личным нападкам. Однако её сын, наполовину украинец, должен регулярно оправдываться в школе. «Я почувствовала себя оскорблённой, увидев всю эту дискриминацию в социальных сетях... по отношению к русским. И это меня действительно разозлило», — говорит она.

Елена Буренина не понимает растущего чувства ненависти по отношению к русскому населению повсюду в Европе, потому что она, как и многие её соотечественники в Бельгии, выступает против происходящего на Украине.

Директор независимой организации по борьбе с дискриминацией Unia Патрик Шарлье подтверждает эту тревожную тенденцию. «У нас есть информация от коллег, которые сами контактируют с русской или русскоязычной общиной и передают нам информацию о проблемах, но до нас жалобы пока не доходят»,— объясняет он, полагая, что Unia пока мало известна членам русской общины. «В самых серьёзных случаях, например, если речь идёт о нанесении телесных повреждений, мы можем оказать помощь и поддержку пострадавшим», — напоминает глава ассоциации.