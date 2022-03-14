RTBF: русскоязычная община Бельгии жалуется на угрозы и дискриминацию
После начала российской военной спецоперации на Украине община русских и русскоязычных жителей Бельгии, насчитывающая несколько тысяч человек, почувствовала себя жертвой русофобии, сообщает RTBF. Как отмечает издание, многие члены этого сообщества не поддерживают действия России на Украине, тем не менее в последние дни некоторые из этих людей подверглись оскорблениям и запугиваниям.
25-летняя Илена уже два года живёт в Бельгии и очень активна в социальных сетях. Как передаёт новостной сайт, в последнее время она получала агрессивные и полные ненависти сообщения и комментарии. «В большинстве сообщений говорится, что я должна умереть только потому, что я русская. Они говорят, что меня нужно осудить, хотя я не сделала ничего плохого», — рассказывает девушка.
Она потрясена и злится, что не может отправить деньги или подарки своей семье в Россию. Илена боится, что её больше никуда не возьмут на работу из-за акцента и происхождения. «Для меня очень печально, что в такой демократической стране, как Бельгия, я сейчас не чувствую себя в безопасности. Вот почему я должна скрывать своё лицо и имя. Потому что я боюсь», — делится с изданием женщина. Она также рассказала о случае с её подругой, отдыхавшей с друзьями в ресторане в Антверпене. Приятели говорили по-русски, чем вызвали агрессию украинских мужчин.
Мать семейства Елена Буренина, которая уже более 20 лет живёт в Бельгии, в свою очередь, пока не подвергалась личным нападкам. Однако её сын, наполовину украинец, должен регулярно оправдываться в школе. «Я почувствовала себя оскорблённой, увидев всю эту дискриминацию в социальных сетях... по отношению к русским. И это меня действительно разозлило», — говорит она.
Елена Буренина не понимает растущего чувства ненависти по отношению к русскому населению повсюду в Европе, потому что она, как и многие её соотечественники в Бельгии, выступает против происходящего на Украине.
Директор независимой организации по борьбе с дискриминацией Unia Патрик Шарлье подтверждает эту тревожную тенденцию. «У нас есть информация от коллег, которые сами контактируют с русской или русскоязычной общиной и передают нам информацию о проблемах, но до нас жалобы пока не доходят»,— объясняет он, полагая, что Unia пока мало известна членам русской общины. «В самых серьёзных случаях, например, если речь идёт о нанесении телесных повреждений, мы можем оказать помощь и поддержку пострадавшим», — напоминает глава ассоциации.
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