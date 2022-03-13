N-TV: в правительстве ФРГ заявили о недопустимости дискриминации русскоговорящего населения

Правительство ФРГ очень беспокоят случаи дискриминации русскоговорящего населения, пишет N-TV, ссылаясь на слова уполномоченной правительства ФРГ по борьбе с расизмом Реем Алабали-Радован. Политик подчеркнула, что власти Германии не будут терпеть нападок в отношении русских немцев.

Уполномоченная правительства ФРГ по борьбе с расизмом Реем Алабали-Радован осудила дискриминацию русских в Германии, сообщает N-TV. «Временами люди избегают говорить по-русски на улицах. Это меня очень беспокоит. Есть случаи нападений на русские магазины, русскоговорящих детей обижают в школах. Мы не можем терпеть подобное», — приводит издание слова политика.

Как отмечает N-TV, Алабали-Радован также является уполномоченной по вопросам миграции. Она подчеркнула, что Германия примет неограниченное количество беженцев с территории Украины. Согласно данным статистики, на данный момент на немецкую территорию уже прибыло более 100 тыс. беженцев.

При этом Алабали-Радован отметила, что власти не будут распределять беженцев по частным домам. «Федеральное правительство, регионы и коммуны обязаны обеспечить приём беженцев. Каждый день возводятся новые пункты временного проживания», — заявила политик. Она также добавила, что помощь в создании пунктов проживания оказывают бундесвер и благотворительные фонды.