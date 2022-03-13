N-TV: в правительстве ФРГ заявили о недопустимости дискриминации русскоговорящего населения

01:29
МО: украинские неонацисты держат в заложниках более 6,9 тысяч граждан из 16 государств
Украинские неонацисты удерживают в заложниках 6,9 тыс. граждан из 16 иностранных государств. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
01:15
Украинский премьер Шмыгаль: запасы газа на Украине составляют 9,5 млрд кубометров
Запасы газа на Украине составляют около 9,5 млрд кубометров, добыча продолжается на всех объектах за исключением тех, которые находятся в зоне боевых действий, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
01:04
Футболист ЦСКА Бийол: не хватает слов описать Фернандеса, просто лучший
Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол поделился эмоциями после победы над столичным «Локомотивом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
01:04
В Минобороны России заявили о парализации правоохранительной и судебной системы Украины
Правоохранительные органы и судебная власть на Украине полностью парализованы. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
01:00
На Украине увеличили резервный фонд на $1,7 млрд
Власти Украины приняли решение об увеличении средств резервного фонда госбюджета на 50,8 млрд гривен (около $1,7 млрд. — RT), заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
00:58
«Милан» с минимальным счётом переиграл «Эмполи» в 29-м туре Серии А
«Милан» на своём поле одержал победу над «Эмполи» в матче 28-го тура итальянской футбольной Серии А.
00:52
Мампасси заявил, что в матче с ЦСКА у «Локомотива» ничего не получилось
Защитник московского «Локомотива» Марк Мампасси прокомментировал поражение от столичного ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:43
Роналду заявил, что безмерно рад своему хет-трику в матче с «Тоттенхэмом»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал свой хет-трик в матче 29-го тура Английской премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом».
00:41
Беннет и Зеленский обсудили способы прекращения боевых действий на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом способы прекращения боевых действий на Украине и усилия Израиля по урегулированию ситуации.
00:37
Das Erste: отказ ФРГ от российского газа грозит переносом производства за границу
Отказ Германии от российского газа может грозить переносом производства за рубеж и нехваткой топлива для отопления, следует из материала Веры Вольфсккампф для Das Erste.
00:31
Мурзаканов нокаутировал Нчакви в дебютном бою в UFC
Российский боец смешанного стиля Азамат Мурзаканов одержал досрочную победу над камерунцем Тафоном Нчакви в поединке на турнире UFC Vegas 50.
00:26
Рогозин заявил, что жадность западных партнёров победит их русофобию
Жадность западных брендов и компаний перевесит их русофобию, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
00:17
Салах стал первым игроком «Ливерпуля», забившим не менее 20 мячей в четырёх сезонах АПЛ
Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах установил уникальное достижение в истории клуба.
00:17
СК России возбудил два уголовных дела из-за обстрелов мирных жителей Донбасса
Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов мирных жителей Донбасса с 10 по 12 марта.
00:08
Минобороны: украинские военные насильно удерживают гражданских в Мариуполе
Украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч мирных жителей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
23:58
Кузнецов: у ЦСКА появился фарт и своё лицо
Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на победу команды над столичным «Локомотивом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:57
Президент Сербии Вучич заявил о давлении на страну из-за активного авиасообщения с Россией
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с Россией.
23:53
Гендиректор ЦСКА Бабаев: только положительные эмоции после победы над «Локомотивом»
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев подвёл итоги столичного дерби с «Локомотивом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:44
Минобороны заявило, что СБУ арестовывает желающих эвакуироваться с Украины в Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит массовые проверки и аресты местных жителей, желающих эвакуироваться в Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
23:42
Два ассиста Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» в матче с 11 голами в НХЛ
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:33
Reuters: новый пакет американской помощи Киеву включает противотанковые и зенитные системы
Новый пакет военной помощи США Украине включает в себя противотанковые и зенитные системы. Об этом информирует Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.
23:25
Медведев вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Россиянин Даниил Медведев обыграл чеха Томаша Махача в матче второго круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе.
23:22
Минобороны России: с начала спецоперации из Донбасса эвакуировали более 231 тысячи человек
С начала спецоперации в Донбассе было эвакуировано более 231 тыс. человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
23:18
FIS поздравила российскую лыжницу Непряеву с победой в Кубке мира
Международная федерация лыжного спорта (FIS) поздравила российскую лыжницу Наталью Непряеву с победой в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.
23:09
Байден подписал меморандум о военной помощи Украине на сумму до $200 млн
Президент США Джо Байден подписал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до $200 млн. Об этом сообщили в Белом доме.
23:05
Российский голкипер Хайкин: мы все хотим мира
Российский вратарь норвежского «Будё-Глимта» Никита Хайкин опубликовал пацифистский пост в социальных сетях.
23:02
«Газпром» выкупил мощности Ямала — Европы на все газовые сутки
«Газпром» заказал мощности газопровода Ямал — Европа на полные газовые сутки, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.
22:51
В Минобороны заявили, что Украина не подтвердила ни один гуманитарный коридор в Россию
Киев вновь не подтвердил ни один гуманитарный коридор в Россию, что доказывает безразличие действующей власти к собственному народу. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
22:47
Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в Универсиаде 2022 года
Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение отстранить россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой до конца 2022 года.
22:42
Зампостпреда при ООН Полянский: санкции приведут к усилению самодостаточности России
Западные санкции приведут лишь к усилению самодостаточности России. Об этом заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.
22:32
Минобороны России зафиксировало более 2,6 млн обращений с просьбой об эвакуации с Украины
В Минобороны заявили о поступлении более 2,6 млн обращений от мирных жителей и иностранцев с просьбой об эвакуации с Украины в Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
22:31
Роналду установил мировой рекорд по голам в официальных матчах
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.
22:24
Хет-трик Роналду принёс МЮ победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» взял верх над лондонским «Тоттенхэмом» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
22:21
Обозреватель Spiegel Беккер заявил, что санкции в отношении России раскалывают Европу
Антироссийские санкции обостряют разногласия и раскол внутри Европы. Об этом говорится в статье обозревателя Der Spiegel Маркуса Беккера.
22:15
Лоськов считает, что ЦСКА немного повезло в матче с «Локомотивом»
Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал поражение команды от ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:08
Кулеба заявил, что не обсуждал с Лавровым в Анталье темы Крыма и Донбасса
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье не обсуждал темы Крыма и Донбасса.
22:01
Орешкин заявил, что игра ЦСКА с «Локомотивом» была отличной
Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин лаконично высказался об игре в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
21:59
Авиакомпания Qazaq Air анонсировала возобновление рейсов в Россию с 13 марта
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы в Россию с 13 марта.
21:56
Березуцкий: Марио Фернандес — бразильский футболист с русским характером
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий после победы над столичным «Локомотивом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) поделился мнением о защитнике армейцев Марио Фернандесе.
21:53
Дубль Мораты помог «Ювентусу» обыграть «Сампдорию» в матче Серии А
Туринский «Ювентус» одержал победу над генуэзской «Сампдорией» в матче 28-го тура итальянской футбольной Серии А.
21:49
Зампредседателя Совбеза России Медведев не будет пользоваться продуктами компании Meta
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не будет использовать продукты группы Meta в связи с антироссийской позицией их руководства. Об этом заявил помощник Медведева Олег Осипов.
21:39
Минобороны России заявило о катастрофической гуманитарной ситуации в ряде городов Украины
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в ряде городов достигла катастрофических масштабов.
21:38
Депутат Европарламента Андерсон назвала расизмом отстранение российских спортсменов
Член Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон выступила с речью в парламенте Европейского союза и высказалась по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
21:22
Песков: Мединский продолжает возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Мединский продолжает возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной.
21:19
Алексей Березуцкий отметил характер ЦСКА после победы над «Локомотивом»
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился эмоциями после победы над столичным «Локомотивом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:07
PayPal заблокирует электронные кошельки россиян с 18 марта
Американская платёжная система PayPal заблокирует электронные кошельки россиян с 18 марта. Об этом сообщается на сайте компании.
21:04
Языджи признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — ЦСКА
Нападающий московского ЦСКА Юсуф Языджи признан лучшим игроком матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
20:53
Гол Фернандеса в компенсированное время принёс ЦСКА победу над «Локомотивом» в РПЛ
Московское ЦСКА обыграло в столичном дерби «Локомотив» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:51
Фернандес забил в ворота «Локомотива» на 91-й минуте матча РПЛ
Защитник ЦСКА Марио Фернандес вывел свою команду вперёд в концовке матча 21-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».
20:51
В СК России сообщили об обстреле российского грузового судна в Азовском море
Следственный комитет России возбудил дело по факту обстрела российского гражданского грузового судна «Сормовский-3064» в акватории Азовского моря.