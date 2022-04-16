Ouest-France: в Белграде прошла демонстрация в поддержку Путина и против НАТО

В столице Сербии тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против отдаления правительства своей страны от Москвы, пишет Ouest-France. Участники демонстрации несли портреты Владимира Путина и российский триколор, скандировали лозунги против НАТО и президента Сербии Александра Вучича, а в конечной точке маршрута у посольства России исполнили российский и сербский гимны.

В пятницу в Белграде прошла демонстрация против отдаления сербского правительства от Москвы после начала спецоперации России на Украине, сообщает Ouest-France.

Как рассказывает издание, тысячи людей, по большей части представители ультранационалистических организаций, прошли по улицам столицы Сербии с российскими флагами и портретами Владимира Путина. Они дошли до российского посольства, где спели гимны Сербии и России, а также другие песни во славу двух «братских стран».

Французская газета напоминает, что за последний месяц сербское правительство трижды поддержало резолюции ООН, в которых осуждается вторжение на Украину и предлагается исключить Россию из Совета по правам человека. В то же время Сербия, которая почти полностью зависит от российского газа и нефти, отказалась вводить санкции против Кремля и сохранила воздушное сообщение между двумя странами.

Участники прорусской демонстрации выкрикивали лозунги против Североатлантического альянса, которому они не простили бомбардировки во время Косовской войны в 1999 году. Кроме того, протестующие также скандировали слоганы против президента Сербии Александра Вучича, переизбранного 3 апреля. Как отмечает Ouest-France, на этой неделе глава государства снова сделал шаг в сторону от Москвы: он заявил, что готов закупить западные военные самолёты, а именно французские «Рафали».