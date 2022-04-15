La Croix: «новая русофобия» — в Германии русскоговорящие жалуются на дискриминацию

В Германии россияне и русскоговорящие жители продолжают подвергаться дискриминации: их обзывают, оскорбляют, толкают, унижают, им угрожают или даже поджигают русские школы, рассказывает La Croix. В знак протеста каждые выходные по улицам крупных городов проезжают машины с российским триколором — участники такого пробега выступают против пропаганды в школе и в защиту людей, которые говорят по-русски.

В Германии проживает примерно 2,5 млн россиян и русскоязычных граждан других стран, пишет La Croix. В России СМИ утверждают, что с некоторых пор эта группа населения подвергается опасности, находясь на немецкой территории.

Как рассказывает издание, в Берлине, Франкфурте и Ганновере каждые выходные по улицам проезжает несколько машин с российскими флагами в знак протеста «против пропаганды в школе, в защиту людей, которые говорят по-русски, и против дискриминации», которой они, по их словам, подвергаются. Участники колонны не скрывают, что поддерживают Кремль и спецоперацию на Украине. В начале конфликта на множество машин также наносили символ «Z», как на российских танках, однако теперь он запрещён в Германии.

В берлинском ресторане русской кухни Grüne Lampe («Зелёная лампа»), который известен своими воскресными бранчами с икрой, вечером в воскресенье почти нет посетителей. За столом лишь несколько групп мужчин, которые отказались разговаривать с французскими журналистами. Двое вышли покурить и, бросая настороженные взгляды, также не захотели обсуждать сложившуюся обстановку. «Пресса? Она только лжёт», — заявил самый разговорчивый из них.

София, 21-летняя официантка, ведёт себя приветливее. Она заявила, что получает угрозы по телефону, а в интернете порой появляются враждебные комментарии: «С 24 февраля у русской кухни появился вкус крови. Обходите стороной». Однажды психически нестабильный украинец начал угрожать всем находящимся в зале отвёрткой.

При этом, как рассказала авторам статьи София, в ресторане работают русские, украинцы, казахи и другие выходцы из бывшего соцлагеря. «Это так странно, — отмечает официантка. — Всё это длилось, я бы сказала, не меньше трёх недель, недавно только успокоилось». Она объяснила, что сама родилась в Берлине, провела детство в России, однако потом вернулась в Германию. Родители Софии остались в России и теперь спрашивают по телефону, всё ли у неё в порядке.

В России широко распространено мнение, что русские в Германии становятся жертвами «новой русофобии», пишет французская газета. Масла в огонь подлил ночной пожар в одной из русских школ в берлинском квартале Марцан, вызванный умышленным поджогом. В то же время президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер незамедлительно и безоговорочно осудил действия злоумышленников.

На домашней странице посольства России в Германии русскоязычным и русским посетителям предлагают рассказать о случаях дискриминации, с которыми они сталкивались. Так, Наталию из Вупперталя соседи стали называть «путинской фашисткой», директора русской школы в Гамбурге Анну толкнули на улице прохожие, а Виктория пожаловалась, что её дочь стала жертвой буллинга в школе из-за своей национальности, приводит примеры La Croix.