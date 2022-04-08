France 3: во Франции российскому фрегату запретили участвовать в фестивале исторических кораблей

Власти французского города Сет запретили российскому фрегату «Штандарт» швартоваться в порту для участия в фестивале исторических кораблей, передаёт France 3. На борту парусного судна — точной копии флагманского корабля Петра I — удивлены такому решению: команда, в которой бок о бок трудятся волонтёры с Украины и из России, выступает за мир во всём мире.

Его российский флаг хорошо различим и развевается на ветру, несмотря на споры. «Штандарт» — это реплика трёхмачтового фрегата, построенного в 1703 году. Он стал нежелательным гостем на французском побережье: ему запретили швартоваться в Лорьяне (департамент Бретань на северо-западе страны. — ИноТВ) и в Сете (департамент Эро на юге. — ИноТВ). Команда корабля, которая высказалась против военных действий, ошеломлена.

ВЛАДИМИР МАРТУСЬ, капитан «Штандарта»: Люди могут быть против российского флага. Я могу их понять. Но этот корабль — корабль мира. Мы хотим заявить: люди не должны ненавидеть друг друга или воевать между собой. В противном случае Путин будет ещё сильнее.

Парусное судно должно было принять участие во многих регатах в Европе и Франции. В конце концов ему разрешили пристать в городе Пор-де-Бук.

Команда состоит из 16 волонтёров: россиян, французов, а также двух украинцев. Это сплочённая группа.

ЕКАТЕРИНА КОПЕНКО, музыкант с Украины: Речь идёт просто о семье, и если она тебя приняла, то не обращает внимания на твой паспорт, религию, цвет кожи. Она тебе доверяет, потому что ты можешь стать частью команды, этой семьи.

Фрегат приписан к Санкт-Петербургу, но им по-прежнему распоряжается частная компания, которая не получает никакой поддержки от российского правительства.

ДИНАРА НИКИФОРОВА, волонтёр из Литвы: Дело даже не столько в политических разговорах вокруг корабля, сколько в ограничениях из-за военных действий. Мы не знаем, куда отправиться, куда плыть, каким будет следующий этап, потому что все наши проекты остановлены.

После нападок в соцсетях префектура Эро заявила об опасности нарушения общественного порядка. Однако этот корабль не является собственностью олигарха. Команда даже заявила, что готова принять на борт украинские семьи.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2022 года.