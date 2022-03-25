Le Figaro: в Словении «Фауста» оставили без украинского флага

03:15 Бастрыкин: СК России возбудил дело о создании на Украине оружия массового поражения Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о разработке биологического оружия массового поражения на Украине.

03:06 Медведев прокомментировал возможность возвращения в России смертной казни Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT прокомментировал возможность возвращения в России смертной казни после выхода страны из Совета Европы.

03:05 Звонарёва вышла в третий круг турнира WTA в Майами Россиянка Вера Звонарёва одержала победу над представительницей Словении Тамарой Зиданшек в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.

03:02 Глава ВТО допустила протесты в бедных странах из-за роста цен на продовольствие Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в интервью газете Guardian заявила, что рост цен на продовольствие может спровоцировать беспорядки в бедных странах.

02:59 Экс-футболист сборной Франции Тюрам: ненависть к темнокожим заложена в западной культуре Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Лилиан Тюрам в очередной раз поднял тему проблемы расизма в футболе.

02:53 Глава МИД Бразилии назвал незаконными односторонние санкции против России Глава МИД Бразилии Карлос Франса назвал незаконными санкции в отношении России. По его словам, вводимые рестрикции ущемляют интересы ряда стран в вопросе поставок энергоресурсов.

02:49 Кьеллини: сборная Италии совершала ошибки с сентября и поплатилась за них Защитник сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини поделился эмоциями после поражения от Северной Македонии в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года.

02:43 США и ЕС договорились не допускать использование Россией цифровых валют для обхода санкций Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились не допускать использование Россией цифровых валют для уклонения от санкций.

02:36 В бундестаге прокомментировали возможность покупки российского газа за рубли Глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст прокомментировал возможность покупки российского газа за рубли.

02:35 Лyкaшeнко призвал к защите прав спортсменов из Белоруссии в международных судах Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по итогам участия национальной сборной страны в XXIV зимних Олимпийских играх призвал обращаться в международные cyды для защиты бeлopycских спортсменов.

02:27 Посольство России назвало нелепым жестом санкции Канады против членов Совфеда России Посольство России в Оттаве назвало нелепым жестом решение канадских властей внести в санкционные списки 160 членов Совета Федерации России.

02:18 Манчини назвал невыход сборной Италии на ЧМ-2022 наибольшим разочарованием в карьере Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини прокомментировал поражение от команды Северной Македонии в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года.

02:12 Австралия ввела санкции против 22 российских журналистов Власти Австралии ввели санкции в отношении 22 российских журналистов и сотрудников СМИ. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

02:05 Джонсон заявил о готовности Запада перевооружить Украину после завершения спецоперации Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC заявил о готовности Запада начать перевооружение Украины после завершения специальной операции России.

02:01 Капелло: никогда в жизни не подумал бы, что Италия может проиграть Македонии Бывший главный тренер сборной России, итальянский специалист Фабио Капелло отреагировал на вылет Италии от Северной Македонии в стыковом матче чемпионата мира 2022 года.

01:52 США ввели санкции против компаний России и КНДР в связи с ракетной программой Пхеньяна США объявили о санкциях против российских и северокорейских компаний за якобы передачу материалов для ракетной программы КНДР. Об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.

01:51 Россиянка Калинская победила экс первую ракетку мира Плишкову на турнире WTA в Майами Российская теннисистка Анна Калинская взяла верх над чешкой Каролиной Плишковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.

01:41 Минобороны ФРГ: Берлин не намерен сообщать о новых поставках оружия на Украину Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт в эфире телеканала ZDF заявила, что Берлин не намерен впредь сообщать о поставках вооружения на Украину.

01:40 Бонек: исключил бы Россию и Белоруссию из всех турниров, если бы всё зависело от меня Вице-президент УЕФА и бывший глава Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек поделился мнением о санкциях в отношении России и Белоруссии.

01:32 Австралия ввела санкции против Лукашенко и членов его семьи Власти Австралии ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи.

01:28 В постпредстве России при ООН назвали Meta ненадёжным партнёром по борьбе с терроризмом Советник постпредства России при ООН Олег Михайлов в ходе заседания контртеррористического комитета Совбеза заявил, что компания Meta* является ненадёжным партнёром в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в террористических целях.

01:20 «Известия»: ФАС изучает возможность наказания всех участников рынка за спекуляции Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает возможность наказания всех участников рынка за спекуляции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

01:17 Швеция в дополнительное время одолела Чехию и сыграет с Польшей в финале стыков ЧМ-2022 Сборная Швеции по футболу в дополнительное время одержала победу над командой Чехии в полуфинале плей-офф стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

01:10 Американскую фигуристку Кэйн-Гриббл увезли на носилках после падения на чемпионате мира Американка Эшли Кэйн-Гриббл, выступающая в соревнованиях спортивных пар с Тимоти ЛеДюком, получила тяжёлую травму во время произвольной программы на чемпионате мира во французском Монпелье.

01:08 В КНДР подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Власти Северной Кореи подтвердили проведение 24 марта тестового запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

01:01 Минфин США продлил срок завершения сделок по импорту из России морепродуктов до 23 июня Министерство финансов США до 23 июня продлило срок завершения сделок по импорту из России морепродуктов.

00:59 Сборная Италии впервые в истории пропустит два ЧМ по футболу подряд Сборная Италии по футболу второй раз кряду не сможет принять участие в чемпионате мира.

00:53 Власти США заявили о готовности выплатить до $10 млн за данные о россиянине Гладких Власти США предложили до $10 млн за данные о россиянине Евгении Гладких, подозреваемом в кибератаках против критически важных объектов США.

00:50 Португалия встретится с Северной Македонией в финале плей-офф стыков ЧМ-2022 Сборная Португалии по футболу сыграет с командой Северной Македонии в финал плей-офф стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

00:42 Италия пропустила на 92-й минуте и уступила Северной Македонии в полуфинале стыков ЧМ-2022 Сборная Италии по футболу потерпела сенсационное поражение от команды Северной Македонии в полуфинале плей-офф стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

00:39 Дубль Бэйла принёс Уэльсу победу над Австрией в стыках ЧМ-2022 Сборная Уэльса по футболу взяла верх над командой Австрии в полуфинале плей-офф стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

00:39 Португалия обыграла Турцию и пробилась в финал стыков ЧМ-2022 Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Турции в полуфинале плей-офф стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

00:37 Британия ввела санкции против российского научно-исследовательского института Власти Великобритании ввели санкции в отношении российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики из-за якобы его причастности к кибератаке на нефтехимический завод в Саудовской Аравии в 2017 году.

00:29 Байден и фон дер Ляйен обсудили возможность введения новых санкций против России Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили готовность ввести дополнительные санкции в отношении России.

00:21 Минфин США разрешил американским СМИ совершать денежные операции в Крыму, ДНР и ЛНР Министерство финансов США разрешило американским журналистам и сотрудникам СМИ проводить денежные операции в Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

00:18 США и ЕС договорились создать совместную рабочую группу по вопросам энергобезопасности Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам энергетической безопасности.

00:12 Крикунов считает главу IIHF Тардифа безвольным руководителем Российский тренер Владимир Крикунов грубо высказался в адрес главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа после заявления организации о начале расследования в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении Кодекса этики организации.

00:08 Минюст США обвинил четырёх россиян в киберпреступлениях Министерство юстиции США предъявило четырём россиянам обвинения в совершении киберпреступлений.

00:03 Кадыров сообщил, что бойцы зачистили Левобережный район Мариуполя Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские бойцы очистили от банд Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделённый от остальных промышленной зоной «Азовстали».

00:01 Американские фигуристы Книрим и Фрейзер стали чемпионами мира среди спортивных пар Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер завоевали золото в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию во французском Монпелье.

23:58 Глава Пентагона обсудил с министром обороны Украины военную помощь стране Глава Пентагона Ллойд Остин провёл телефонные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Они обсудили поставки военной помощи Киеву. Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства США.

23:53 Крикунов назвал глупостью расследование IIHF в отношении ФХР Бывший тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение совета по этике Международной федерации хоккея (IIHF) начать расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении Кодекса этики организации.

23:45 Воробьёв: боялся, что вратари «Металлурга» и «Авангарда» подерутся Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв признался, что боялся возможной драки между вратарём команды Василием Кошечкиным и голкипером омского «Авангарда» Василием Демченко в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

23:44 Президент Польши Дуда заявил, что его стране нужно «больше Америки» Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшаве и всей Европе нужно «больше Америки» в военном и экономическом измерениях.

23:34 США готовы выделить более $1 млрд на гуманитарную помощь для Украины Соединённые Штаты готовы выделить дополнительно свыше $1 млрд на финансирование гуманитарной помощи для Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.

23:34 В КХЛ удивлены решением IIHF открыть дело в отношении Фазеля В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) отреагировали на решение совета по этике Международной федерации хоккея (IIHF) начать расследование в отношении почётного президента организации Рене Фазеля и Федерации хоккея России (ФХР).

23:22 Дмитрий Медведев: однополярному миру пришёл конец Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT заявил, что однополярному миру «пришёл конец», а Соединённые Штаты не являются глобальным «хозяином».

23:19 Джонсон считает, что Украину нужно пустить на ЧМ-2022 без стыков Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что сборная Украины по футболу должна попасть на чемпионат мира 2022 года без участия в стыковых матчах.

23:11 Столтенберг убеждён, что отношения НАТО с Россией «не будут прежними» Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN выразил уверенность в том, что отношения альянса с Россией не будут прежними. При этом он призвал поддерживать контакты по вопросам контроля над вооружениями и снижения рисков.