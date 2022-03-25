Le Figaro: в Словении «Фауста» оставили без украинского флага

Постановщик «Фауста» в Национальной опере Любляны бельгиец Франк ван Лакке хотел заменить предусмотренный в оригинале французский флаг на украинский. Руководство площадки не дало ему это сделать, за что было им раскритиковано, пишет Le Figaro. В частности, ван Лакке обвинил их в «цензуре и шантаже».
В Национальной опере столицы Словении Любляне зрители пришли на первую из запланированных десяти постановку «Фауста» бельгийского режиссёра Франка ван Лакке. Однако, пишет Le Figaro, зрители были удивлены, когда в конце постановщик взял слово и раскритиковал руководителей организации, которая его приняла.
По его словам, Национальная опера Любляны, с которой он сотрудничает шесть лет, не позволила ему заменить французский флаг, предусмотренный в декорациях изначально, на украинский. Он расценил этот запрет как проявление «цензуры и шантажа».
При этом, как заявил Франк ван Лакке, ему дали понять, что если он расскажет об этом журналистам, то больше не сможет сотрудничать с этой площадкой. «Артист должен самовыражаться, это его долг. А опера должна прислушаться к пульсу времени», — заявил режиссёр, отметив, что это, возможно, его последняя постановка в Национальной опере Любляны.
Представители площадки дали свой комментарий незамедлительно: «Руководство оперы единодушно во мнении, что политическая ситуация не должна сказываться на оригинальном образе спектакля — автор использовал красно-сине-белый флаг в оригинальной постановке — и что Национальная опера Любляны останется аполитичным институтом». Директор оперного театра добавил, что представители его балета и оркестра с украинскими корнями принимали участие в благотворительном концерте по сбору помощи для беженцев, а также они приглашали 50 членов Молодёжного симфонического оркестра Украины на генеральную репетицию перед премьерой «Фауста».
Впрочем, Франка ван Лакке поддержали в Союзе культурных деятелей Словении. Там раскритиковали «слабый уровень морали и духовную узость» руководства Национальной оперы Любляны, пишет Le Figaro.
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