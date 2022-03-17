WION: «культурный бойкот» — Букингемский дворец отказался посылать в Москву на выставку старинные мечи

На фоне ввода российских войск на Украину к культурному бойкоту России присоединилась и британская королева: официальная коллекция Её Величества отказалась отправлять на выставку в Москву ряд предметов старины, передаёт WION. В частности, Лондон не собирается предоставлять три меча XVII века, один из которых, как считается, принадлежал королю Карлу I.
Королева присоединилась к культурному бойкоту России. Как пишет The Guardian, представители официальной коллекции Её Величества отозвали разрешение на выставку трёх старинных мечей в Москве. Предполагалось, что Королевская коллекция отправит три образца этого вида оружия XVII века на выставку в кремлёвских музеях, которую проспонсировал российских олигарх Алишер Усманов.
Он стал одним из первых россиян, которые столкнулись с британскими санкциями из-за связей с Владимиром Путиным. Усманов ушёл с поста президента Международной федерации фехтования, заявив, что приостановит свои полномочия до «восстановления справедливости».
В прошлом месяце Королевская коллекция отложила выдачу разрешения на отправку мечей в Россию после ввода российских войск на Украину. Выставку же в Москве отложили на неопределённый срок, так как другие европейские страны также отказались от сотрудничества.
Королевская оружейная палата подтвердила, что она согласилась предоставить Москве шесть предметов, включая дуэльную перчатку XVII века, кавалерийский шлем и нагрудник времён Гражданской войны. Считается, что один из мечей принадлежал королю Карлу I.
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