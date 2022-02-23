Times: заразившаяся коронавирусом Елизавета II «стоически» выполняет свои обязанности

95-летняя королева Великобритании Елизавета II из-за заражения коронавирусом отменила лишь одно мероприятие, которое должно было состояться очно, однако продолжит проводить онлайн-аудиенции и телефонные встречи, сообщает The Times. Тем не менее уточняется, что планы королевы могут меняться в зависимости от её самочувствия.

Королева Великобритании Елизавета II, которая, как стало известно в воскресенье, заразилась COVID-19, продолжает «стоически» выполнять свои обязанности в качестве главы британской монархии, несмотря на коронавирус, сообщает The Times.

По заявлениям представителей Букингемского дворца, у 95-летней королевы проявляются слабые симптомы, похожие на простуду. Елизавета II находится на самоизоляции в Виндзорском замке, «получает должную медицинскую помощь и следует всем рекомендациям».

Впрочем, королева не намерена отказываться от выполнения своих обязанностей, в том числе запланированных онлайн-аудиенций и телефонных встреч. Ожидается, что отменено будет только одно мероприятие, которое должно было состояться очно.

Так, всего через несколько часов после объявления о заболевании королева выразила «самые тёплые поздравления» женской и мужской сборным Великобритании по кёрлингу в связи с их успешным выступлением на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В понедельник британский монарх также направила послание с соболезнованиями президенту Бразилии Жаиру Болсонару после наводнения в Петрополисе. «Я глубоко опечалена известием о трагической гибели людей и разрушениях, вызванных ужасными наводнениями в Бразилии. Мои мысли и молитвы со всеми, кто погиб, потерял близких и дома, а также с аварийными службами и всеми, кто работает над восстановлением», — гласит послание Елизаветы II.

Кроме того, предполагается, что королева будет разговаривать с премьер-министром Борисом Джонсоном по телефону в рамках еженедельных аудиенций, а также продолжит принимать верительные грамоты у послов в онлайн-режиме. При этом, уточняет издание, планы могут меняться в зависимости от самочувствия королевы.

Как отмечает The Times, неизвестно, является ли воскресенье, день, когда королева получила положительный результат теста на коронавирус, началом периода самоизоляции. При этом по действующим в Англии правилам, направленным на борьбу с распространением COVID-19, заразившиеся граждане остаются на самоизоляции пять полных дней при условии, что на пятый и шестой дни получат отрицательные тесты.