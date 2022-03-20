WION: в Египте обнаружили пять хорошо сохранившихся гробниц

Близ Каира, в некрополе Саккара, были обнаружены пять хорошо украшенных гробниц, относящихся к временам Древнего царства и Первого переходного периода, сообщает WION. Эти гробницы, по словам египетских властей, использовались для захоронения высокопоставленных придворных.
Египет сообщил о том, что на кладбище фараонов близ столицы страны, города Каира, была обнаружена серия превосходно украшенных древних гробниц. По данным Министерства туризма и древностей Египта, пять гробниц, выкопанных ранее в этом месяце, относятся к временам Древнего царства и Первого переходного периода.
Генеральный секретарь Высшего совета Египта по делам древностей заявил, что такие условия в Древнем Египте были характерны для высокопоставленных придворных.
МУСТАФА ВАЗИРИ, Высший совет Египта по делам древностей: Все пять гробниц хорошо расписаны, хорошо украшены. Раскопки не остановлены. Мы планируем продолжить наши раскопки. Мы верим в то, что сможем найти в этом районе новые гробницы.
Эти гробницы были обнаружены в некрополе Саккара в окрестностях Каира. На этих кадрах, распространённых египетскими властями в социальных сетях, видны погребальные шахты, которые ведут к гробницам, украшенным иероглифическими надписями, изображениями священных животных и предметами для посмертной жизни, которые использовались древними египтянами.
Это место в Саккаре — часть обширного некрополя древней столицы Египта, Мемфиса. В него входят и известные пирамиды Гизы, а также множество более мелких пирамид.
ЮНЕСКО признала руины Мемфиса объектом всемирного наследия в 1970-х годах.
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