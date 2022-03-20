WION: в Египте обнаружили пять хорошо сохранившихся гробниц

23:26 Барышниников считает, что Даниил Медведев должен сыграть на Уимблдоне Заслуженный артист РСФСР, артист балета и хореограф Михаил Барышников поделился мнением об отстранении российских спортсменов.

23:24 Минобороны России заявило об открытии 21 марта гуманитарных коридоров из Мариуполя Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя с 10:00 мск 21 марта на Восточном и Западном направлениях.

23:11 Джонсон заявил Зеленскому о намерении продвигать интересы Украины на саммитах НАТО и G7 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о намерении продвигать интересы Украины на предстоящих саммитах НАТО и G7.

23:04 Тренер «Сочи» Федотов: гол в раздевалку в матче с «Крыльями Советов» спутал нам все карты Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

23:00 В Минобороны России заявили о катастрофической гуманитарной ситуации и терроре в Мариуполе В Мариуполе наблюдается катастрофическая гуманитарная ситуация и террор со стороны украинских силовиков. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

22:55 Футболист «Ахмата» Семёнов сообщил, что его оштрафовали после матча с «Локомотивом» Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, что его оштрафовали после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

22:54 В Ярославле возбудили дело после гибели рабочего в результате обрушения здания Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах после гибели рабочего в результате обрушения конструкций здания в Ярославле.

22:53 «Ливерпуль» одолел «Ноттингем Форест» и вышел в полуфинал Кубка Англии «Ливерпуль» на выезде одержал победу над «Ноттингем Форест» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.

22:44 Минобороны России зафиксировало за сутки более 5 тысяч просьб об эвакуации из Украины Россия за сутки получила больше 5 тыс. просьб об эвакуации от граждан Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

22:33 Карпин назвал ничью с «Динамо» хорошим результатом для «Ростова» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями после ничьей с «Динамо» (1:1) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

22:29 В Минфине Великобритании предупредили о последствиях антироссийских санкций для британцев Глава Минфина Великобритании Риши Сунак в эфире Sky News рассказал о влиянии антироссийских санкций на британцев.

22:26 «Севилья» сыграла вничью с «Реал Сосьедад» в матче Примеры «Севилья» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в матче 29-го тура испанской футбольной Примеры.

22:13 Белоруссия договорилась об отсрочке погашения госкредитов перед Россией Россия отсрочила Белоруссии погашение обязательств по государственным кредитам на срок от пяти до шести лет. Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» глава белорусского Министерства финансов Юрий Селиверстов.

22:04 Дубль Абрахама помог «Роме» разгромить «Лацио» в матче Серии А «Рома» в римском дерби одолела «Лацио» в матче 30-го тура итальянской футбольной Серии А.

21:58 Глава СК поручил проверить инцидент со снятием российского флага с посольства в Эстонии Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с инцидентом со снятием российского флага с посольства в эстонском городе Тарту.

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21:48 Менеджер Волкова: Саша в бою с Аспиналлом находился в лучшей форме в своей жизни Менеджер Иван Банников, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля Александра Волкова, поделился мнением о прошедшем поединке своего клиента с англичанином Томом Аспиналлом на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

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21:13 Американский легкоатлет Холлоуэй повторил свой мировой рекорд в беге на 60 метров с барьерами Американец Грант Холлоуэй повторил собственный мировой рекорд в беге на 60 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в Белграде.

21:03 Сергей Иванов: ВЭБ не даёт ЦСКА ни копейки Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов опроверг информацию, что госкорпорация «ВЭБ.РФ» является спонсором московского футбольного клуба ЦСКА.

21:01 Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об исчезновении школьницы в Иркутске Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об исчезновении школьницы в Иркутске.

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20:26 Агент Языджи допустил, что ЦСКА выкупит футболиста по окончании сезона Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, поделился мнением о будущем своего клиента.

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