Guardian: нидерландское издательство извинилось за публикацию книги об Анне Франк после критики экспертов

В Нидерландах издательский дом Ambo Anthos принёс официальные извинения и приостановил публикацию книги «Предательство Анны Франк», в которой назван вероятный виновник гибели еврейской девочки и её семьи в нацистских концлагерях. Издательство указало, что поддалось на «ажиотаж» вокруг нового расследования, результаты которого раскритиковали историки и исследователи холокоста, рассказывает The Guardian.

Нидерландский издательский дом Ambo Anthos принёс официальные извинения за публикацию книги «Предательство Анны Франк», о которой говорили все мировые СМИ, пишет The Guardian. В книге приводятся результаты расследования, которое назвало главного подозреваемого в доносе на семью Франк — им стал еврейский нотариус Арнольд ван дер Берг, который во время оккупации помогал влиятельным нацистам проводить сделки по скупке произведений искусства у евреев.

В официальном заявлении Ambo Anthos сообщается о том, что издательство решило приостановить печать последующих тиражей «Предательства Анны Франк» до проверки основных утверждений его авторов. Издательство призналось, что, по-видимому, поддалось общему «ажиотажу» вокруг публикации этой работы, а должно было подойти к ней более «критично». В Ambo Anthos отметили, что «содержание определяли» в американской издательской компании HarperCollins, которая купила права на публикацию книги на английском языке.

Как рассказывает британская газета, «Предательство Анны Франк» написано канадской писательницей Розмари Салливан на основе шестилетнего расследования, проведённого под руководством бывшего агента ФБР Винса Пенкоука. Выход книги 18 января прошёл с большой помпой, а канал CBS даже посвятил ей выпуск программы «60 минут».

Однако спустя день после публикации историки и исследователи поставили под сомнение основную теорию, что умерший от рака в 1950 году Арнольд ван ден Берг, возможно, был тем самым человеком, который сообщил нацистам об убежище Франков. Особенно критиковали утверждение, что ван дер Берг как член Еврейского совета в Амстердаме, созданного по указу немецких властей, скорее всего, имел доступ к тем местам, где укрывались евреи. В книге высказывается предположение, что нотариусу приходилось сдавать адреса, по которым скрывались евреи, чтобы уберечь свою семью: ни он, ни его дочь не депортировали в концлагеря.

После ареста семьи Франк Анну отправили в транзитный концентрационный лагерь Вестерборк, затем в Освенцим, напоминает The Guardian. В конце концов она оказалась в концлагере Берген-Бельзен, где умерла от тифа в феврале 1945 года, когда ей было 15 лет. Её дневник, опубликованный после окончания войны, охватывает период с 1942-го до начала августа 1944 года.