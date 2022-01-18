Euronews: исследователи считают, что нашли человека, выдавшего семью Анны Франк нацистам
Семью еврейской девочки Анны Франк мог выдать нацистам нотариус из Амстердама Арнольд ван дер Берг. Исследователи уже много лет пытаются установить личность человека, который раскрыл информацию об убежище Франков во время оккупации.
Одним из доказательств новой гипотезы, ставшей результатом шести лет работы, стала адресованная Отто Франку анонимная записка, в которой называется имя предателя.
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