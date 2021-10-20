Euronews: бывшая стенографистка концлагеря предстала перед судом после попытки побега

Бывшей стенографистке концлагеря Штутгоф Ирмгард Фюрхнер предъявлены обвинения в соучастие в убийстве более 11 тысяч человек. Как передаёт Euronews, первоначально Фюрхнер должна была предстать перед судом 30 сентября, однако заседание было отложено, так как подозреваемая на него не явилась и попыталась сбежать.

В Германии предъявлены обвинения Ирмгард Фюрхнер, бывшей стенографистке концлагеря Штутгоф, находившегося на территории оккупированной Польши. Фюрхнер вменяется в вину соучастие в убийстве более 11 тысяч человек.

В зал суда 96-летнюю женщину доставили из дома престарелых на инвалидной коляске в сопровождении санитаров. Первоначально Фюрхнер должна была предстать перед судом 30 сентября. Но заседание было отложено, так как подозреваемая на него не явилась, попытавшись сбежать, однако её задержали правоохранительные органы.

Фюрхнер работала в концлагере Штутгоф в период с 1943-го по 1945 год, когда ей было 18—19 лет. Поэтому её дело рассматривает ювенальный суд: в Германии того времени этот возраст считался подростковым.

Следствие по делу велось с 2016 года. Выжившие узники, которые сейчас находятся в Израиле и США, уже дали показания. За шесть лет в Штутгофе погибли 65 тысяч человек.

Дата выхода в эфир 19 октября 2021 года.