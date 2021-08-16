Euronews: новый закон о реституции спровоцировал скандал между Польшей и Израилем

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16:16 Собянин сообщил об открытии после ремонта Большого Каменного моста в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Большой Каменный мост в столице открылся после капитального ремонта.

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16:10 Таджикистан разрешил посадку самолёта из Афганистана с военными на борту Таджикистан разрешил самолёту из Афганистана приземлиться на своей территории после получения сигнала SOS. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление информации и печати Министерства иностранных дел республики.

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15:44 МИД Киргизии осудил проявления агрессии на почве национализма Глава киргизского МИД Руслан Казакбаев во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Киргизия считает неприемлемыми все случаи проявления агрессии на национальной почве.

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