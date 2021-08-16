Euronews: новый закон о реституции спровоцировал скандал между Польшей и Израилем

Между Польшей и Израилем разгорается дипломатический скандал после подписания нового закона о временных ограничениях на реституцию имущества пострадавших во время холокоста. По оценке МИД Израиля, данный закон свидетельствует, что Польша стала «антидемократической и нелиберальной страной, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества», передаёт Euronews.
Власти Польши «примут симметричные меры» в ответ на отзыв поверенного в делах Израиля из Варшавы. Об этом говорится в заявлении польского МИДа.
Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид объявил, что отзывает главу посольства в Польше из-за закона о реституции имущества пострадавших во время холокоста, после подписания польским президентом соответствующих поправок в законодательство.
ЯИР ЛАПИД, министр иностранных дел Израиля: Сегодня Польша утвердила, и это уже не в первый раз, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я поручил поверенному в делах посольства Израиля в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для проведения бессрочных консультаций. Сегодня Польша стала антидемократической и нелиберальной страной, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества. Мир не должен молчать! Израиль и еврейский народ, конечно, молчать не будут.
Ранее Анджей Дуда подписал спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших от рук нацистов. Теперь административное решение о праве собственности на имущество не может быть оспорено по истечении 30 лет с момента его вынесения. Документ вызвал недовольство в Израиле и США, где считают, что он лишает евреев права вернуть своё имущество, потерянное во время холокоста.
Таджикистан разрешил самолёту из Афганистана приземлиться на своей территории после получения сигнала SOS. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление информации и печати Министерства иностранных дел республики.
Суд получил ходатайство следствия об аресте исполняющего обязанности начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало по делу о получении крупной взятки.
Адвокат, руководитель практики по уголовным делам правового центра «Человек и Закон» Дмитрий Панфилов в беседе с RT разъяснил вынесенный приговор пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе 2021 года.
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Глава киргизского МИД Руслан Казакбаев во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Киргизия считает неприемлемыми все случаи проявления агрессии на национальной почве.
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Жителям Тюменской области до конца 2021 года запрещено лично посещать центры занятости населения в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.
Преображенский суд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 года ограничения свободы по делу о призывах к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции в столице в январе 2021 года.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выделит 102 млн рублей субсидий Московскому центру новых технологий телекоммуникаций, на базе которого создан контакт-центр для консультаций граждан по ключевым социальным вопросам.
Следователи управления СК России по Ленинградской области и полицейского главка обследовали место нахождения двух обгорелых тел — женщины и маленького ребёнка, найденных в лесу в 11 км от станции Рощино.
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24» высказался о договороспособности представителей радикального движения «Талибан»*.