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Euronews: новый закон о реституции спровоцировал скандал между Польшей и Израилем
Между Польшей и Израилем разгорается дипломатический скандал после подписания нового закона о временных ограничениях на реституцию имущества пострадавших во время холокоста. По оценке МИД Израиля, данный закон свидетельствует, что Польша стала «антидемократической и нелиберальной страной, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества», передаёт Euronews.

Власти Польши «примут симметричные меры» в ответ на отзыв поверенного в делах Израиля из Варшавы. Об этом говорится в заявлении польского МИДа.

Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид объявил, что отзывает главу посольства в Польше из-за закона о реституции имущества пострадавших во время холокоста, после подписания польским президентом соответствующих поправок в законодательство.

ЯИР ЛАПИД, министр иностранных дел Израиля: Сегодня Польша утвердила, и это уже не в первый раз, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я поручил поверенному в делах посольства Израиля в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для проведения бессрочных консультаций. Сегодня Польша стала антидемократической и нелиберальной страной, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества. Мир не должен молчать! Израиль и еврейский народ, конечно, молчать не будут. 

Ранее Анджей Дуда подписал спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших от рук нацистов. Теперь административное решение о праве собственности на имущество не может быть оспорено по истечении 30 лет с момента его вынесения. Документ вызвал недовольство в Израиле и США, где считают, что он лишает евреев права вернуть своё имущество, потерянное во время холокоста.

Дата выхода в эфир 15 августа 2021 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Euronews Франция Европа
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Анджей Дуда антисемитизм Вторая мировая война геноцид Европа закон Израиль Польша права человека скандал холокост
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