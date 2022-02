NYPost: «признаю ошибку» — Вупи Голдберг извинилась за слова о том, что холокост «не связан с расой»

В эфире своей передачи The View американская ведущая и актриса Вупи Голдберг заявила, что холокост «не связан с расой», назвав евреев и цыган «двумя группами белых людей», пишет The New York Post. Столкнувшись с резкой критикой со стороны представителей еврейского сообщества, актриса заверила, что «признаёт свою ошибку», и принесла извинения.

Голливудская актриса и телеведущая Вупи Голдберг извинилась за своё высказывание о том, что холокост «не связан с расой», сообщает The New York Post. Утверждение, вызвавшее оживлённую критику в соцсетях, было сделано в понедельник 31 января во время утреннего выпуска передачи The View, в которой Голдберг выступает в роли ведущей. Вечером в тот же день актриса выступила с извинениями: «На сегодняшней передаче я сказала, что холокост «не про связан с расой, речь идёт о бесчеловечном отношении человека к человеку». Но следовало сказать, что он и про то, и про это. Как отметил Джонатан Гринблатт из Антидиффамационной лиги, «холокост был про систематическое истребление нацистами еврейского народа, который те считали низшей расой». Я признаю свою ошибку. Евреи по всему миру всегда могут рассчитывать на мою поддержку, она непоколебима. Прошу прощения за боль, которую я причинила. Приношу свои глубочайшие извинения, Вупи Голдберг». Также, как пишет The New York Post, актриса прокомментировала свои слова в эфире вечернего ток-шоу The Late Show with Stephen Colbert («Позднее шоу со Стивеном Кольбером»). «Мои слова расстроили многих людей, что ни в коем случае не входило в мои намерения. Я думала, что здесь всё очевидно, потому что, будучи темнокожей, я отношусь к расе, как к тому, что можно сразу увидеть. Люди очень разозлились и возразили: «Нет, мы тоже раса». Теперь я это понимаю. Люди решили, что я та, кем я на самом деле не являюсь. Я очень переживаю из-за того, что про меня говорят такие вещи. Но я понимаю, народ разозлился. Я это принимаю, сама виновата. Но такой была моя логика, и я буду усердно стараться больше в таком ключе не рассуждать», — заявила Голдберг. Издание напоминает, что речь о холокосте на программе The View зашла во время обсуждения новости о запрете в одном из школьных округов штата Теннесси графического романа «Маус». Книга, получившая Пулицеровскую премию, повествует о жизни еврея, пережившего холокост. Несмотря на возражения коллег, Голдберг несколько раз повторила своё высказывание, отрицающее расовый фактор в истреблении евреев и цыган: «Но ведь это две группы белых людей. Вы упускаете суть. Когда вы превращаете это в расовый вопрос, дискуссия сразу туда скатывается. Но давайте обсуждать это с точки зрения того, чем это действительно является. Это о том, как люди относятся друг к другу. Это проблема. И неважно, темнокожий вы или белый, потому что темнокожие, белые, евреи, итальянцы — все друг друга пожирают». По информации The New York Post, эти высказывания повлекли за собой критику в соцсетях. Так, упомянутый в извинениях Голдберг глава Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт написал в Twitter: «Нет, Вупи Голдберг, холокост был про систематическое истребление нацистами еврейского народа, который те считали низшей расой. Они обезличивали евреев и использовали свою расистскую пропаганду, чтобы оправдать убийство шести миллионов евреев. Искажение холокоста опасно». Также с критикой выступила исполнительный директор организации StopAntisemitism Лиора Рез: «Я внучка людей, переживших холокост, — как со стороны матери, так и со стороны отца. Слова о том, что холокост был не связан с расой, когда всё, что делали нацисты, было направлено на обеспечение чистоты арийской расы, — вопиющая ложь, которая достойна осуждения. Шесть миллионов евреев были отравлены газом, заморены голодом и зверски убиты, потому что нас считали низшей расой. Со стороны Голдберг преуменьшать нашу травму и страдания, утверждая, что мы из привилегированного класса, — образец обеления и оказания психологического давления на евреев, пора положить этому конец». После извинений Голбдерг Гринблатт поблагодарил её за признание ошибки. «В период, когда антисемитизм разрастается до исторически рекордных масштабов, надеюсь, мы сможем работать вместе, чтобы бороться с неведением в отношении этого чудовищного преступления и ненавистью, которая угрожает всем», — поделился глава Антидиффамационной лиги.

