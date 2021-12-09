«Вести» выяснили, почему на Украине до сих пор распространён антисемитизм

Ханука на Украине в этом году ознаменовалась рекордным количеством фактов осквернения религиозных объектов. Как пишут «Вести», эксперты считают, что на Украине широко распространён так называемый кухонный антисемитизм, из-за которого люди с низким уровнем образования поднимают в быту неполиткорректные и расистские темы. Кроме того, на распространение антисемитизма влияют также почитание конкретными группами людей Степана Бандеры или Андрея Мельника, подробное изучение их в школе, героизация в обществе, а также отсутствие соразмерного наказания за проявление нетерпимости.

Ханука на Украине в этом году ознаменовалась рекордным количеством фактов осквернения ханукальных менор: на большие праздничные светильники взбирались, их валили на землю и даже сбрасывали в реку. Факты надругательства зафиксировали в шести городах Украины. Как пишут «Вести», параллельно с этим в соцсетях пишут антисемитские высказывания, и что примечательно, не только праворадикалы, которые из года в год демонстрируют разжигание ненависти и полное отсутствие толерантности, но и некоторые региональные политики.

Как отмечает издание, Хануку в этом году праздновали с 28 ноября по 6 декабря. Во многих городах Украины еврейские общины устанавливали большие ханукии — традиционные праздничные светильники.

«Это праздник, символизирующий победу света над тьмой, чистоты и искренности, духовности — над материализмом. И в этом году Киев присоединяется к большим городам мира — таким как Париж, Лондон, Нью-Йорк и другие, где меноры устанавливают на главных центральных площадях. И мы благодарны столице Украины за поддержку такого проекта в Киеве», — заявляли в Федерации еврейских общин Украины.

Из года в год во время празднования наблюдаются провокации от недовольных украинцев. В 2020-м, например, праворадикал Андрей Рачков снял на видео, как он опрокидывает светильник в центре Киева с криками: «Евреев — в могилы!» и «Украинцы — сила, ж*дам — могила». Он напал на сотрудников полиции, которые пришли его арестовать, смог скрыться, но по-прежнему публикует посты о евреях на своей странице в Facebook.

Этот год исключением не стал. За неделю правоохранители зафиксировали целых семь случаев вандализма. Так, 28 ноября мужчина повредил праздничный светильник, который был установлен на улице Крещатик в Киеве. Примечательно, что на видео, появившееся в сети, люди аплодировали и одобрительно выкрикивали. В конце вандал в своё оправдание говорит: «А вот не надо ставить».

Ранним утром 29 ноября пятеро подростков повалили ханукию в Днепре. Парни залезли на минору и со всей силы раскачивали её. Раввин Днепра Шмуэль Каминецкий заявил, что правоохранители установили причастных к правонарушению.

30 ноября подобный акт вандализма снова произошёл в Киеве в районе Троещина. А в Николаеве в тот же день вандалы перерезали светодиодные гирлянды на главной ханукии города.

4 декабря сообщили о повреждеённой меноре в Ровно — были разрушены часть светильников и распределительный щит. Очевидцы инцидента сообщили, что на светильнике была оставлена записка с текстом: «Иудеи злоупотребляют нашей толерантностью».

На следующий день в Ужгороде вандалы сбросили в реку менору, установленную возле синагоги.

В тот же день факт осквернения зафиксировали в Кривом Роге — местный тиктокер устроил уличный концерт, один из его фанатов залез на ханукию и зажёг факел.

По словам главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, антисемитский вандализм на Украине фиксируется постоянно в отношении не только каких-то символов, но и синагог или захоронений. К примеру, в последние дни в Китайгороде Хмельницкой области происходит самозахват еврейского кладбища — жители города просто собрали надгробные камни, некоторым из которых больше двух сотен лет, и бросили их на чей-то огород.

«Осквернение менор — это частное явление в ходе общего процесса, связанного с антисемитизмом на Украине. Мы наблюдаем сейчас вспышку. Во время празднования Хануки я раньше такого не наблюдал, чтобы было зафиксировано так много случаев повреждения менор», — заявил он в комментарии изданию.

По словам главы Украинского еврейского комитета, в период празднования Хануки в соцсетях наблюдалось множество постов и сообщений с возмущением по поводу того, что в стране празднуют Хануку.

«Их буквально сотни и тысячи», — говорит он.

К примеру, глава местной ячейки партии «Батькивщина» в Городке Хмельницкой области Александр Шоловей написал у себя на странице в Facebook, что негоже праздновать Хануку на Украине. Он назвал праздник шабашем и заявил, что чем дольше наблюдает за этим еврейским праздником, тем больше уважает Гитлера. Его из партии выгнали, но факт остаётся фактом: в политике, а особенно в региональной, где партийного контроля не так много, таких, как Шоловей, может быть не один и не десять.

В сентябре 2021-го Верховная рада приняла во втором чтении и в целом закон о предотвращении антисемитизма. Согласно закону антисемитизмом на Украине считается «определённое отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти к ним». К его проявлениям, в числе прочих, отнесли отрицание факта преследования и уничтожения евреев во время Второй мировой войны, умышленное уничтожение зданий и культовых для евреев сооружений, призывы и оправдание убийства евреев, а также призывы к антисемитизму.

Впрочем, пока что на практике законопроект не действует. Автор закона Максим Бужанский в комментарии изданию заявил, что ситуацию с поваленной менорой в Ужгороде расценили как хулиганство, как это делали и до появления законопроекта.

«Правоохранительные органы не выполняют свои функции, либо по какой-то причине квалифицируют эти факты антисемитизма как хулиганство. Я направил запрос по поводу того, что ужгородская полиция квалифицировала как хулиганство акт уничтожения ханукии, на которой в итоге были нарисованы свастики. Это был явно антисемитский акт», — рассказывает депутат.

Долинский также отметил, что принятый закон пока не применялся, однако подчеркнул его необходимость для Украины.

«Вандализм в этом вопросе теперь должен квалифицироваться как антисемитизм. Раньше это было просто хулиганство, хотя даже за обычное хулиганство никого не наказывали», — говорит он.

Бужанский заявил, что в Раде готовят сопутствующий законопроект №5110, который вносит изменения в Уголовный кодекс.

«Документом в статью 61 о разжигании ненависти вносятся слова о проявлении антисемитизма», — говорит политик.

Как отмечает издание, примечательно, что в сентябре законопроект Бужанского поддержали все фракции и депутатские группы Рады, кроме «Евросолидарности» и «Голоса». Они настаивали, что принятие законопроекта позволит якобы использовать тему антисемитизма в пропаганде против Украины и предлагали либо доработать законопроект до комплексного, направленного против украинофобии и ксенофобии в целом, либо внести в него соответствующие поправки. Бужанский выразил надежду, что «во время голосования за №5110 они займут более конструктивную позицию».

По мнению экспертов, на Украине широко распространён так называемый кухонный антисемитизм: люди продолжают в быту поднимать неполиткорректные, расистские и антисемитские темы. Впрочем, такие проявления напрямую связаны с уровнем образования общества в конкретном регионе — чем ниже уровень образования, тем больше людей, которые считают, что «во всём виноваты ж*ды».

По словам Эдуарда Долинского, вспышки антисемитизма можно сопоставить также с политическим или экономическим напряжением в стране.

«Провокаторы пользуются этим. Но в основном, конечно, это популярно в среде националистов», — говорит он.

На уровень количества случаев антисемитизма влияют также почитание конкретными группами людей Степана Бандеры или Андрея Мельника, подробное изучение их в школе, героизация в обществе. При этом никого не волнует, что они были в организации, которая видела будущее Украины только под контролем Третьего рейха.

«Примечательно, что нынешняя власть, хоть и не проявляет крайнего патриотического рвения, но никак не реагирует на то, что в столице время от времени маршируют фанаты дивизии СС, что исторические личности, которые сотрудничали с нацистами, преподносятся как борцы за свободу, а организации, проповедовавшие ксенофобию, превозносятся на государственном уровне», — заключает автор материала.