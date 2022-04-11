Das Erste: «остановите травлю русскоязычных» — по немецким городам прокатилась волна протестов

В нескольких немецких городах прошли пророссийские демонстрации, сообщает Das Erste. Во Франкфурте-на-Майне сотни людей вышли на улицу «против травли русскоговорящих сограждан». С той же целью были организованы автопробеги в Ганновере, Штутгарте и области Алльгой. Участники протестов призывали «остановить русофобию» и «дискриминацию русскоязычных детей в школах», рассказывает немецкий телеканал.
На фоне боевых действий на Украине в нескольких немецких городах вновь прошли пророссийские демонстрации, сообщает Das Erste. Во Франкфурте-на-Майне на площади Опернплац собрались сотни человек. Они размахивали российскими и советскими флагами, выкрикивая хором: «Россия!» Мероприятие было заявлено под лозунгом: «Против травли и дискриминации русскоговорящих сограждан / Против войны — За мир». Также активисты планировали принять участие в автопробеге по городу, но городские власти им это запретили, отмечает немецкий телеканал.
Также во Франкфурте-на-Майне были организованы контрдемонстрации. Проукраинские активисты ложились на землю, изображая трупы гражданских, и выкрикивали при этом: «Буча!» На плакатах на площади Рёмерберг виднелись надписи: «Остановите Россию!», «Никакого газа из России!» Союз демократических партий и российские гражданские организации призвали «не отдавать Франкфурт-на-Майне подстрекателям боевых действий».
Городские власти запретили пророссийским демонстрантам использовать определённые символы, в частности английские буквы Z и V, а также георгиевские ленты. Также им было запрещено поддерживать действия Кремля на Украине или оскорбительно высказываться об этой стране, её гражданах и жертвах боевых действий.
Протесты прошли также в Ганновере, продолжает Das Erste. По городу проехалась автоколонна из 350 машин. В центре Ганновера прошла контрдемонстрация. На плакатах виднелись надписи: «Остановите боевые действия», «Вы все соучастники». Мероприятия прошли и в других местах. В области Алльгой был организован автопробег с участием 600 человек на 275 машинах. Такая же автоколонна проехалась сквозь Штутгарт в субботу с лозунгом «Против дискриминации русскоговорящих людей», демонстранты требовали «остановить русофобию» и выступали «против дискриминации русскоязычных детей в школах».
Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о приверженности военному сценарию на Украине говорят о том, что из Киева делают плацдарм для подавления России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью «Россия 24».
Эксперты инвестиционной компании «Атон» высказали мнение, что запрет Евросоюзом поставок в Россию оборудования для сжижения природного газа ставит под угрозу реализацию ряда проектов, а также цели Энергетической стратегии России на период до 2035 года в части амбиций страны на мировом рынке СПГ.
Врач-диетолог, научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала, что калорийность растительного молока зависит от количества содержащихся в нём белков, жиров и углеводов.
Заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о стремлении к военному решению ситуации вокруг Украины являются из ряда вон выходящими, они существенно меняют правила игры, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что промышленные предприятия Москвы со статусом промкомплекса могут ежегодно экономить до 2 млрд рублей благодаря налоговым льготам.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что прибалты, датчане и поляки не позволят Евросоюзу «каким-то образом отделиться» от Североатлантического альянса и будут заталкивать сообщество в «натовские сети».
Минпросвещения России по запросу члена думского комитета по международным делам Марии Бутиной отправило линейку учебных пособий марки Starlight на рассмотрение в научно-методический совет по учебникам.
В России на базе российских вузов будут созданы передовые инженерные школы в партнёрстве с высокотехнологичными компаниями, такими как «Яндекс», «Ростех», РЖД, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель попросил представителей стран — членов ЕС поскорее передать Украине запрошенные ей вооружения для противостояния операции России по защите Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, что фрукты и овощи нужно обязательно мыть перед употреблением в пищу, даже если их кожура несъедобна.
Вооружённые силы России взяли под контроль село Каменка в Харьковской области, которое является одним из самых укреплённых рубежей обороны в Изюмском районе. Награждены экипажи танков Западного военного округа.
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что будет рассмотрен эпизод с оскорбительными высказываниями полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангва в адрес главного арбитра Владислава Безбородова после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).