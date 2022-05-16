Guardian: новую статую Маргарет Тэтчер освистали и закидали яйцами

Личность «железной леди» продолжает вызывать недовольство среди британцев. Новая статуя, которую воздвигли в родном городе Маргарет Тэтчер, подверглась вандализму и освистанию в течение считанных часов после установки, пишет The Guardian.

Предупреждения о том, что установка новой статуи Маргарет Тэтчер в её родном городе Грантеме вызовет волну возмущения, оказались пророческими. В течение двух часов после установки монумент британского премьер-министра закидали яйцами, сообщает The Guardian.

Водружение памятника прошло без каких-либо официальных церемоний. Бронзовую Тэтчер поместили на постамент высотой 3 метра, чтобы защитить её от какого-либо ущерба. Но эта мера не спасла «железную леди» от недовольства сограждан.

Вскоре на месте появился мужчина, который принялся кидать в статую Тэтчер, окружённую временной оградой, яйца. Кроме того, проезжающие мимо автомобилисты громко освистывали новый памятник, утверждается в статье.

По словам издания, такая реакция не стала для жителей Грантема неожиданностью. Горожане испытывают гордость за свою землячку, но вместе с тем прекрасно понимают, что она остаётся противоречивой политической фигурой.

Член городского совета Ли Степто считает «абсолютно неизбежным» вандализм и политический протест, который вызвала статуя с учётом спорной роли Тэтчер в истории. По его мнению, отношение к ней ухудшилось из-за действий современного консервативного правительства, которое вынудило миллионы британцев обращаться за помощью в банки продовольствия.

Изначально монумент, на создание которого ушло £300 тыс., предлагалось поставить рядом со зданием британского парламента, но в Вестминстере отказались от этой затеи. Отчасти на их решение повлияло нападение на другую статую Тэтчер в Художественной галерее Гилдхолл в Лондоне в 2002 году. Тогда вандал, который отбил мраморному памятнику голову, назвал свой поступок «актом сатирического юмора» и получил три месяца тюрьмы.

В итоге новая статуя премьера отправилась в Грантем, но на этом её злоключения не закончились. Местным властям пришлось отказаться от планов провести церемонию открытия за £100 тыс. после того, как 13 тыс. пользователей Facebook* пожелали принять участие в закидывании монумента яйцами, напоминает The Guardian.