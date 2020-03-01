Times рассказала, как Борис Джонсон случайно «уволил» Маргарет Тэтчер

Действующий премьер Британии оказался невольно причастен к отставке «железной леди», которой сам он неоднократно восхищался. Согласно недавно опубликованным документам, в 1990 году Маргарет Тэтчер использовала статью Бориса Джонсона, в которой приводилась неверные данные, когда она пыталась дать отпор Европейскому Сообществу. Вскоре после этого ей пришлось уйти со своего поста, пишет The Times.

30 лет назад Борис Джонсон называл смещение с должности Маргарет Тэтчер «ужасным событием», сравнивая его с убийством Юлия Цезаря. Но, как показывают недавно опубликованные документы, действующий британский премьер невольно оказался причастен к падению «железной леди», пишет The Times.

Накануне отставки Тэтчер Джонсон был «молодым и тщеславным» журналистом The Daily Telegraph. Его статья, содержавшая не совсем корректную информацию, сыграла небольшую роль в событиях, которые привели к уходу премьер-министра с её поста, отмечает издание.

В октябре 1990-го положение Тэтчер в Евросоюзе, который в то время назывался Европейским Сообществом, становилось всё более изолированным. Всё это происходило на фоне призывов тогдашнего председателя Еврокомиссии Жака Делора сделать власть организации более централизованной.

Когда Тэтчер готовилась к выступлению перед палатой общин, она получила от своих помощников документы по теме, среди которых оказалась статья 26-летнего Джонсона. Заголовок его материала гласил: «План Делора грозит лишить Британию права вето».

Министерство иностранных дел Великобритании проинформировало канцелярию премьера, что представленная в статье The Daily Telegraph информация является неверной. Чиновники уточнили, что предложение, с которым выступил Делор, не предусматривало каких-то радикальных изменений в структуре Сообщества, но «содержало множество других ужасов».

По мнению историка Криса Коллинза, Тэтчер прекрасно знала о неточностях в статье The Daily Telegraph. Тем не менее глава британского правительства выделила для себя оттуда несколько моментов.

Затем 30 октября она выступила со своей знаменитой речью в парламенте, во время которой сказала Европе: «Нет, нет, нет». Подобная неуступчивость показалась чрезмерной её заму Джеффри Хау, который спустя два дня подал в отставку. Вскоре самой «железной леди» также пришлось покинуть Даунинг-стрит.

Коллинз считает, что Тэтчер решила воспользоваться статьёй Джонсона, чтобы доказать правоту своей позиции законодателям. «Разумеется, это всего лишь случайная, но яркая деталь», — рассуждает историк.