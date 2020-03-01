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Times рассказала, как Борис Джонсон случайно «уволил» Маргарет Тэтчер

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Действующий премьер Британии оказался невольно причастен к отставке «железной леди», которой сам он неоднократно восхищался. Согласно недавно опубликованным документам, в 1990 году Маргарет Тэтчер использовала статью Бориса Джонсона, в которой приводилась неверные данные, когда она пыталась дать отпор Европейскому Сообществу. Вскоре после этого ей пришлось уйти со своего поста, пишет The Times.
Times рассказала, как Борис Джонсон случайно «уволил» Маргарет Тэтчер
Reuters

30 лет назад Борис Джонсон называл смещение с должности Маргарет Тэтчер «ужасным событием», сравнивая его с убийством Юлия Цезаря. Но, как показывают недавно опубликованные документы, действующий британский премьер невольно оказался причастен к падению «железной леди», пишет The Times.

Накануне отставки Тэтчер Джонсон был «молодым и тщеславным» журналистом The Daily Telegraph. Его статья, содержавшая не совсем корректную информацию, сыграла небольшую роль в событиях, которые привели к уходу премьер-министра с её поста, отмечает издание.
 
В октябре 1990-го положение Тэтчер в Евросоюзе, который в то время назывался Европейским Сообществом, становилось всё более изолированным. Всё это происходило на фоне призывов тогдашнего председателя Еврокомиссии Жака Делора сделать власть организации более централизованной. 
 
Когда Тэтчер готовилась к выступлению перед палатой общин, она получила от своих помощников документы по теме, среди которых оказалась статья 26-летнего Джонсона. Заголовок его материала гласил: «План Делора грозит лишить Британию права вето».
 
Министерство иностранных дел Великобритании проинформировало канцелярию премьера, что представленная в статье The Daily Telegraph информация является неверной. Чиновники уточнили, что предложение, с которым выступил Делор, не предусматривало каких-то радикальных изменений в структуре Сообщества, но «содержало множество других ужасов». 
 
По мнению историка Криса Коллинза, Тэтчер прекрасно знала о неточностях в статье The Daily Telegraph. Тем не менее глава британского правительства выделила для себя оттуда несколько моментов. 
 
Затем 30 октября она выступила со своей знаменитой речью в парламенте, во время которой сказала Европе: «Нет, нет, нет». Подобная неуступчивость показалась чрезмерной её заму Джеффри Хау, который спустя два дня подал в отставку. Вскоре самой «железной леди» также пришлось покинуть Даунинг-стрит.
 
Коллинз считает, что Тэтчер решила воспользоваться статьёй Джонсона, чтобы доказать правоту своей позиции законодателям. «Разумеется, это всего лишь случайная, но яркая деталь», — рассуждает историк.
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