Поддержка Украины и усиление на востоке — Time о том, чего ждать от саммита НАТО в Мадриде

Основными вопросами на повестке саммита НАТО, который откроется в Мадриде во вторник, станут усиление военной поддержки НАТО в Восточной Европе, подтверждение поддержки Украины и ответ на растущее влияние Китая. Однако, как передаёт Time, на саммите альянсу также придётся решать непростые вопросы: препятствование Турцией вступлению Швеции и Финляндии и сбалансирование расходов на оборону с внутренними бюджетами в условиях кризиса.

С 28 по 30 июня в Мадриде пройдёт саммит Организации Североатлантического договора, который, как ожидается, станет «самым важным за последние десятилетия», сообщает Time. Спустя всего несколько месяцев после начала российской спецоперации на Украине, которую издание называет союзником НАТО, 30 стран — членов военного альянса стремятся продемонстрировать своё единство против «российской угрозы».

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, лидеры, участвующие в саммите, должны представить «преобразующий» подход к стратегии безопасности и обороны, подобного которому не было со времён холодной войны. Как ожидается, саммит будет посвящён усилению военной поддержки НАТО в Восточной Европе, подтверждению поддержки Украины и растущему глобальному влиянию Китая. Кроме того, по мнению экспертов, с которыми побеседовала Time, саммит может предоставить возможность Европейскому союзу взять на себя инициативу по расширению военного присутствия в Европе, которая прежде исходила от США.

Тем не менее в ходе мероприятия лидерам 30 стран также придётся решать непростые вопросы. В частности, важную роль в повестке дня саммита может сыграть вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, а также необходимость сбалансировать расходы на оборону с внутренними бюджетами стран в условиях растущей инфляции и опасений рецессии.

Так, помимо лидеров 30 членов Североатлантического альянса, в этом году на саммите в Мадриде в качестве наблюдателей будут присутствовать лидеры из стран, которые в настоящее время не являются членами НАТО, в том числе Южная Корея и Япония, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявку на вступление в альянс.

Как напоминает Time, Стокгольм и Хельсинки 18 мая, менее чем через три месяца после начала спецоперации на Украине, официально подали заявки на вступлении в НАТО. Обе страны на протяжении многих лет тесно сотрудничали с НАТО, участвуя в миротворческих операциях на Балканах и Ближнем Востоке. Однако власти Турции, члена альянса со второй по величине армией после США, заблокировали начало переговоров о вступлении стран. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может одобрить заявку двух стран, которые, по его словам, укрывают «террористов», указывая на членов Рабочей партии Курдистана.

По словам экспертов, дипломатический тупик относительно членства Швеции и Финляндии может сохраняться в течение некоторого времени. Так, заместитель директора программы по Европе и Центральной Азии в International Crisis Group Алисса де Карбоннель считает, что Турция использует эту возможность, чтобы решить разногласия с США, а вовсе не с северными странами.

«Откровенно говоря, Анкара была разгневана поддержкой США курдских групп в Северной Сирии в борьбе с ИГ*. Ещё один спорный вопрос — отказ Вашингтона выдать Фетхуллаха Гюлена, мусульманского священнослужителя, которого Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года и который живёт в США с 1999 года», — отметила де Карбоннель.

Кроме того, одной из центральных тем саммита, скорее всего, будет укрепление восточного фланга альянса и поддержка в адрес Украины.Так, Владимир Зеленский должен обратиться к лидерам НАТО и союзникам по видеосвязи. Во время предыдущих выступлений на культурных и дипломатических мероприятиях украинский президент призывал ужесточить санкции против России и ввести бесполётную зону над Украиной. США и НАТО до сих пор отклоняли просьбу о бесполётной зоне, опасаясь того, что конфликт может выйти за пределы Украины.

Однако, как сообщает Time, на саммите будет объявлено об увеличении военной помощи Киеву, включая оборудование для борьбы с российскими беспилотниками и для обеспечения безопасности коммуникаций.

Более того, лидеры стран НАТО объявят об увеличении численности сил, находящихся в состоянии повышенной боевой готовности, которые в настоящий момент составляют 40 тыс. военнослужащих, а также об усилении военного присутствия в восточноевропейских странах, граничащих с Россией, включая Эстонию, Латвию и Литву.

В преддверии саммита Столтенберг заявил, что альянс рассматривает вопрос о том, как лучше подготовиться к реагированию на «российскую угрозу». Издание предполагает, что речь может идти о дополнительном присутствии войск на границах с Россией, а также о размещении резервных сил в других странах НАТО, например в Германии, которые могут быть задействованы в случае необходимости.

При этом странам — членам альянса придётся взвесить значительные затраты на постоянное размещение войск в условиях стремительно растущей инфляции и усугубляющегося кризиса стоимости жизни.

По словам экспертов, это может предоставить США возможность передать часть ответственности за обеспечение безопасности европейских стран самому ЕС, который уже взял на себя ведущую роль в координации ответа на российскую спецоперацию. На данный момент пропорционально объёму ВВП США тратят на оборону больше, чем остальные 29 членов НАТО. Однако, как напоминает представитель вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Бен Фридман, в мае Германия обязалась направить €100 млрд на вооружённые силы страны и увеличить расходы на оборону до 2% ВВП — уровня, установленного НАТО.

По мнению руководителя отдела по делам ЕС в International Crisis Group Джузеппе Фама, саммит продемонстрирует, что НАТО становится «более европеизированным», что снижает риск вступления в более глобальную конфронтацию с Россией. «Более решительный ответ НАТО на Украине создал бы больший потенциал для эскалации, потому что Россия ответила бы на присутствие США намного более решительно», — заявил эксперт в интервьюTime.

Ожидается, что на саммите также будет пересмотрен подход к стратегии безопасности и обороны с учётом «смещения власти в Азию». Вероятно, именно поэтому Южная Корея и Япония впервые примут участие в саммите НАТО, хоть и в качестве наблюдателей. Как пишет издание, их присутствие свидетельствует не только о беспокойстве альянса относительно России, с которой Япония имеет общую морскую границу, но и о растущей напористости Китая, который не осудил российские действия на Украине.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.