Sky News: НАТО решило резко расширить военное присутствие у границ с Россией

18:34
Старейшая подлодка ЧФ впервые за восемь лет выйдет в море для проведения испытаний
Старейшая подлодка Черноморского флота впервые за восемь лет выйдет в море для прохождения испытаний. Об этом сообщили на 13-м судоремонтном заводе ЧФ России.
18:34
Ротенберг отреагировал на призывы фанатов не пускать Овечкина в США из-за матча за ФК «Динамо»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал призывы американских болельщиков не пускать капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в США за футбольный матч в России.
18:33
В ЯНАО дали советы по безопасному посещению тундры и леса
Врач Новоуренгойской центральной городской больницы Натальи Черемных и грибник Сергей Горшанов дали советы по безопасному посещению тундры и леса.
18:33
В Самарской области рассказали о ходе реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
В рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждениях Самарской области в 2022 году трудоустроились 40 врачей и средних медицинских работников.
18:30
Замминистра здравоохранения Плутницкий рассказал о работе национальной службы санитарной авиации
Замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий на круглом столе в комитете Госдумы по охране здоровья рассказал, что за пять лет национальная служба санитарной авиации спасла 65 499 человек.
18:30
В «Химках» сообщили, что ждут технических требований, необходимых для работы системы Fan ID
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что клуб ждёт технических требований, необходимых для работы системы паспорта болельщика Fan ID.
18:29
Путин обсудил с Болсонару проблематику глобальной продовольственной безопасности
Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару в ходе телефонного разговора обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности.
18:28
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение.
18:28
В Подмосковье сообщили о росте промышленности более чем на 7% за четыре месяца
В Подмосковье наблюдается рост показателей в промышленной сфере, увеличение объёма строительных работ, ввода жилья.
18:27
Дерматолог Акулич рассказала, как безопасно загорать
Врач-косметолог, дерматолог Ирина Акулич рассказала, как безопасно загорать.
18:27
В России предложили ввести льготы для медиков санитарной авиации
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил ввести для медиков санитарной авиации такие же льготы, которые действуют для стюардесс.
18:25
Терапевт Бойко рассказала, как защитить здоровье в жаркую погоду
Врач-терапевт Ирина Бойко рассказала, как защитить своё здоровье в жаркую погоду.
18:19
Хуснуллин: Россия ускоряет процесс доставки стройматериалов в Донбасс
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что российская сторона разработала и внедряет специальный порядок для ускорения процесса доставки стройматериалов и заезда строителей в Донбасс.
18:12
Кавазашвили считает, что Федун будет искать покупателя «Спартака» по ходу сезона
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход владельца московской команды Леонида Федуна с поста вице-президента ЛУКОЙЛа.
18:12
Немков считает, что Токов готов к титульному бою в Bellator
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков высказался после победы соотечественника Анатолия Токова над американцем Мухаммадом Абдуллой на турнире Bellator.
18:10
Московская область стала лидером ЦФО по производству овощей
Московская область заняла первое место среди регионов Центрального федерального округа по производству овощей в открытом грунте. Отмечается, что по России область стала шестой.
18:08
В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию с импортом кормов для домашних животных
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что поставки импортных кормов для домашних животных снизились примерно на 20%: за январь — май 2022 года ввезено 43 тыс. т.
18:07
В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию с фальсификацией продуктов
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал ситуацию с фальсификацией продуктов.
18:06
Терапевт Винарская рассказала о возможных последствиях солнечного удара для здоровья
Врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская рассказала о возможных последствиях солнечного удара для здоровья.
18:06
Всеафганский совет старейшин созовут в Кабуле 29 июня
В столице Афганистана 29 июня пройдёт Всеафганский совет старейшин.
18:04
Врач Осипов рассказал, как помочь упавшему в обморок от жары человеку
Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что необходимо делать, если в жару человек упал на улице в обморок.
18:03
В Пермском крае предупредили о резком похолодании в регионе
В Пермском крае ожидается мокрый снег 28 июня.
18:03
В рамках реализации программы «Парки Подмосковья» в регионе создали 863 зоны отдыха
В рамках реализации программы «Парки Подмосковья» в регионе создали 863 зоны для отдыха и прогулок, а также проведения массовых мероприятий.
18:03
Число раненных при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ возросло до шести
Число раненных при обстреле Ясиноватой со стороны украинских военных возросло до шести. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
18:03
Губернатор Московской области заявил, что число школьников в Подмосковье в этом году превысит миллион
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число школьников в Подмосковье в этом году составит 1 млн 27 тыс. человек.
18:02
В ХМАО обезвредили мину времён Великой Отечественной войны
В районе Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе местный житель обнаружил немецкий миномётный снаряд времён Великой Отечественной войны.
18:01
Подмосковным учителям, чьи ученики получили 100 баллов на ЕГЭ, выплатят гранты и премии
Подмосковным учителям, которые подготовили к экзаменам учеников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, выплатят гранты и премии.
18:01
В Москве наградили представителей молодёжных проектов и сообществ
В здании московской мэрии в связи с празднованием Дня молодёжи наградили представителей молодёжных проектов и сообществ.
18:00
В Ленинградской области из-за жары изменены условия работы спасателей
В Ленинградской области из-за жары установлено круглосуточное дежурство в местах скопления людей, а спасатели переведены на особый режим работы.
17:55
Федун заявил, что уход с поста вице-президента ЛУКОЙЛа не имеет отношения к футболу
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о своём уходе с поста вице-президента ЛУКОЙЛа.
17:55
Посол ЦАР прокомментировал ситуацию в республике
Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза прокомментировал ситуацию в республике.
17:54
Бывшего вице-премьера правительства Ставрополья приговорили к 9 годам колонии за взятки
Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев приговорён к девяти годам колонии со штрафом в 150 млн рублей по делу о взятках на 65 млн рублей.
17:53
В Российском фонде мира осудили требования Минкультуры Украины к российским артистам
Первый заместитель председателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина прокомментировала в беседе с RT публикацию требований к российским артистам для включения в белый список Минкультуры Украины, который даёт право остаться в украинском эфире.
17:52
В России учредили памятную медаль «Участнику специальной военной операции»
В России учреждена памятная медаль Росгвардии «Участнику специальной военной операции».
17:50
Синоптики предупредили о грозовых дождях в Татарстане 28 июня
Синоптики рассказали о погоде в Татарстане во вторник, 28 июня.
17:50
Терапевт Асанов перечислил лучшие продукты при жаркой погоде
Терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава Московской области Тимур Асанов рассказал, как правильно питаться в жару.
17:49
Синоптик Вильфанд прокомментировал погоду в Санкт-Петербурге 27 июня
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал погоду в Санкт-Петербурге 27 июня.
17:47
Федун покинул пост вице-президента ЛУКОЙЛа
Президент ЛУКОЙЛа Вадим Воробьёв сообщил, что владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента компании по причине достижения пенсионного возраста и в связи с семейными обстоятельствами.
17:46
Россия объявила персонами нон грата восемь дипломатических сотрудников посольства Греции
МИД России заявил об ответных мерах на действия властей Греции.
17:40
Синоптик Вильфанд прокомментировал жаркую погоду в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал жаркую погоду в Москве.
17:40
Диетолог Мойсенко дала рекомендации по питанию в жару
Диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.
17:35
В Риме и ещё 11 городах Италии объявили наивысший уровень погодной опасности из-за жары
Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший, «красный» уровень погодной опасности в 12 итальянских городах, в том числе в Риме, в связи с жарой.
17:34
В МИД ДНР выразили надежду на скорое разрешение ситуации с зарубежными судами в Мариуполе
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила в эфире «России 24», что ведомство надеется вскоре разрешить вопрос с остающимися в Мариуполе зарубежными судами.
17:33
Лайшев — о возвращении Тутберидзе из США: ждём её в ближайшее время
Глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе должна вернуться из США в Россию в ближайшее время.
17:33
Вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» по стратегическому развитию Федун оставляет пост
Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун покидает должность вице-президента компании по стратегическому развитию.
17:28
Минкультуры Украины назвало требования к артистам из России для попадания в белый список
На Украине представили перечень требований к российским артистам для включения в белый список, дающий право остаться в украинском эфире.
17:25
Емельяненко начинает активную стадию подготовки к бою с Дациком
Никита Бурчак, менеджер бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко сообщил, что его клиент начинает активную фазу подготовки к бою по правилам бокса с Вячеславом Дациком.
17:24
Ушаков спрогнозировал увеличение круга единомышленников БРИКС
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил: круг стран — единомышленников БРИКС будет увеличиваться со временем.
17:20
Ушаков допустил исключение «Талибана» из санкционного списка Совбеза ООН
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков допустил исключение «Талибана»* из санкционного списка Совета Безопасности ООН при условии активизации борьбы с терроризмом и уважении прав человека.
17:14
Власти Крыма рекомендовали жителям домов вдоль реки Салгир подготовиться к эвакуации
Власти Крыма попросили жителей домов вдоль реки Салгир быть готовыми к эвакуации из-за роста уровня воды в реке.