Sky News: НАТО решило резко расширить военное присутствие у границ с Россией

Североатлантический альянс резко увеличит численность сил, находящихся в состоянии повышенной боевой готовности, с 40 тыс. до более чем 300 тыс. военнослужащих, сообщает Sky News со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга. По его словам, это станет крупнейшей со времён холодной войны реорганизацией обороны военного блока.

В рамках крупнейшей со времён холодной войны реорганизации своей обороны НАТО значительно увеличит численность сил, находящихся в состоянии повышенной боевой готовности, с 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек, сообщает Sky News со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.



Он подтвердил, что члены НАТО расширят военное присутствие в тех странах блока, которые ближе всего расположены к России.



Эти решения, как отмечается в статье, будут инициированы на знаковом саммите, который пройдёт на этой неделе в Мадриде.



«Всё вместе это представляет собой крупнейшую со времён холодной войны реорганизацию нашего коллективного сдерживания и обороны», — сказал Столтенберг на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.



По его словам, ожидается, что Североатлантический альянс будет рассматривать Россию как «самую серьёзную и прямую угрозу» своей безопасности.



«Мы трансформируем силы быстрого реагирования НАТО и увеличим численность наших сил, находящихся в состоянии повышенной боеготовности, до более чем 300 тысяч человек», — сказал глава НАТО.



Столтенберг также подтвердил усиление подразделений, дислоцированных в восьми восточных и юго-восточных странах НАТО для «сдерживания враждебных действий со стороны России». Эти подразделения увеличатся в размерах от боевых групп численностью 1000 человек до бригад, включающих приблизительно 3000 —5000 военнослужащих.



Дополнительная военная техника будет размещена в таких государствах, как Латвия, Литва и Эстония, которые относятся к числу тех, кто чувствует наибольшую опасность со стороны Москвы, пишет Sky News.