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Sky News: НАТО решило резко расширить военное присутствие у границ с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Североатлантический альянс резко увеличит численность сил, находящихся в состоянии повышенной боевой готовности, с 40 тыс. до более чем 300 тыс. военнослужащих, сообщает Sky News со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга. По его словам, это станет крупнейшей со времён холодной войны реорганизацией обороны военного блока.
Sky News: НАТО решило резко расширить военное присутствие у границ с Россией
AP
В рамках крупнейшей со времён холодной войны реорганизации своей обороны НАТО значительно увеличит численность сил, находящихся в состоянии повышенной боевой готовности, с 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек, сообщает Sky News со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.

Он подтвердил, что члены НАТО расширят военное присутствие в тех странах блока, которые ближе всего расположены к России.

Эти решения, как отмечается в статье, будут инициированы на знаковом саммите, который пройдёт на этой неделе в Мадриде.

«Всё вместе это представляет собой крупнейшую со времён холодной войны реорганизацию нашего коллективного сдерживания и обороны», — сказал Столтенберг на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По его словам, ожидается, что Североатлантический альянс будет рассматривать Россию как «самую серьёзную и прямую угрозу» своей безопасности.

«Мы трансформируем силы быстрого реагирования НАТО и увеличим численность наших сил, находящихся в состоянии повышенной боеготовности, до более чем 300 тысяч человек», — сказал глава НАТО.

Столтенберг также подтвердил усиление подразделений, дислоцированных в восьми восточных и юго-восточных странах НАТО для «сдерживания враждебных действий со стороны России». Эти подразделения увеличатся в размерах от боевых групп численностью 1000 человек до бригад, включающих приблизительно 3000 —5000 военнослужащих.
 
Дополнительная военная техника будет размещена в таких государствах, как Латвия, Литва и Эстония, которые относятся к числу тех, кто чувствует наибольшую опасность со стороны Москвы, пишет Sky News.
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источник
Sky News Великобритания Европа
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военнослужащие Йенс Столтенберг Латвия Литва НАТО оборона Россия саммит Эстония
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