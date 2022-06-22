Rzeczpospolita: после саммита в Мадриде у НАТО будет полная свобода действий на восточном фланге

Ни у одного из 30 государств — членов Североатлантического альянса нет никаких сомнений в том, что Кремль нарушил обязательства 1997 года и тем самым расторг в одностороннем порядке Основополагающий акт, пишет журналист Енджей Белецкий. Он уверен, что на саммите НАТО Варшава, которая всегда считала себя жертвой этого документа, поднимет вопрос не только о постоянных базах, но и о размещении американского ядерного оружия на восточном фланге альянса.

НАТО лишится ограничений, ведь перспектива постоянных баз на восточном фланге становится фактом. На саммите 29 июня Североатлантический альянс признает недействительными свои обязательства в отношении России, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

В статье он напоминает, как почти четверть века тому назад, 25 мая 1997 года, в подписанном Биллом Клинтоном и Борисом Ельциным в Елисейском дворце Основополагающем акте Россия — НАТО альянс обязался, что не будет размещать ядерное оружие и значительные силы альянса на территории стран, претендующих на членство в ближайшие годы.

«Это обязательство — цель которого состояла в том, чтобы сломить сопротивление Кремля в плане расширения НАТО, — с тех пор постоянно преследовало Польшу, Румынию и страны Прибалтики. Однако всё указывает на то, что этому пришёл конец», — подчёркивает автор.

«Мы оказались в таких исторических обстоятельствах, когда все союзники пришли к выводу, что НАТО должно обладать полной свободой действий в определении своей вовлеченности на восточном фланге ввиду того, что Россия совершила на Украине», — заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она уверена, что ни у одного из 30 государств — членов альянса нет никаких сомнений в том, что Кремль нарушил обязательства 1997 года.

В свою очередь, заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ на вопрос бывшего генерального секретаря Андерса Фог Расмуссена, будет ли в Мадриде принято решение о создании постоянных союзнических баз в странах восточного фланга, ответил следующее: «Я не могу говорить от имени лидеров стран НАТО, но я ожидаю, что это решение будет ими принято». «В целом мы придерживаемся того, что Россия — агрессивный, непредсказуемый субъект. Именно поэтому мы будем стремиться к совершенно новой модели присутствия на востоке», — добавил он.

Польский журналист обращает внимание на то, что особые возражения против отмены Основополагающего акта 1997 года поступали из Германии, Франции и Италии. Эти страны стремились сохранить форум для диалога с Москвой. Несмотря на то что лидеры этих стран во время закрытой встречи в Киеве с президентом Владимиром Зеленским настаивали, чтобы Украина выработала компромисс с Владимиром Путиным в плане территориальных уступок, глава немецкой дипломатии Анналена Бербок заняла однозначную позицию. По её словам, российское правительство без каких-либо колебаний признало, что Основополагающий акт не имеет для него никакой ценности, поэтому необходимо признать тот факт, что соглашение было расторгнуто в одностороннем порядке Москвой, но никак не НАТО.

По мнению начальника штабов ВС США генерала Марка Милли, создание постоянных баз в таких странах, как Польша, вполне оправданно, ведь это существенный фактор сдерживания, однако из соображений экономии американские войска, скорее всего, будут находиться в них на ротационной основе.

В свою очередь, польские дипломатические источники сообщают Rzeczpospolita, что в Мадриде Варшава поднимет вопрос не только о базах, но и о размещении американского ядерного оружия на восточном фланге, подчёркивает автор.

Согласно мнениям аналитиков, если Россия захочет проверить реальность гарантий безопасности НАТО, она выберет в качестве цели Балтийские страны. Перед саммитом в Мадриде именно они ходатайствовали о постоянном размещении по одной бригаде союзных войск в Литве, Латвии и Эстонии. Это удвоит или утроит численность военнослужащих НАТО, присутствующих уже сегодня на ротационной основе. Одновременно патруль воздушного пространства этого региона превратится по сути в её «оборону».

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас не скрывает своего удивления тем, что даже Германия даёт своё согласие в отношении этих двух требований. «Уровень оборонного потенциала стран Прибалтики также значительно повысит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, хотя из-за сопротивления Турции переломных решений в Мадриде ждать пока не стоит», — сожалеет он.