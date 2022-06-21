Экс-глава МИД Польши: Шольц и Макрон мечтают вернуть Россию в «кровеносную систему» европейской экономики

Не стоит верить в то, что Макрон или Шольц изменятся: они намерены сохранить диалог с российским лидером, несмотря ни на что. Это и понятно, ведь прибыльные сделки с Россией лишь закрепляют гегемонию Франции и Германии в Европе, уверен экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский. В беседе с Polskie Radio политик отметил, что лидеры двух стран приложат все усилия, чтобы вернуть Россию в экономику Европы, даже если это произойдёт за счёт Украины.

Бывший министр иностранных дел Польши евродепутат Витольд Ващиковский уверен, что визит президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Киев не стал переломным. «Он лишь укрепил нашу уверенность в том, что эти политики будут делать свои ставки на возвращение России в экономическую кровеносную систему Европы», — констатировал он в беседе с Polskie Radio.

По мнению евродепутата, прибыльные сделки с Россией лишь закрепляют гегемонию Германии и Франции в Европе. «Я не верю в то, что Макрон или Шольц изменятся. Они оба говорили, что, несмотря ни на что, необходимо сохранить диалог с Путиным», — напомнил бывший министр. Он уверен, что такой подход свидетельствует о том, что эти лидеры принимают во внимание решение конфликта за счёт Украины.

Отвечая на упрёки оппозиции об отсутствии на прошлой неделе в Киеве польских лидеров Ващиковский заявил: «Польша не могла оказаться в склонном к уступкам в отношении России лагере, она не могла оказывать давление на Украину, чтобы та сдалась России. Это к лучшему, что на Польше не осталось ни следа от этого позора».

В беседе Витольд Ващиковский также обратил внмиание на то, что с начала военного конфликта Польша заняла лидирующие позиции в европейской политике на украинском направлении.