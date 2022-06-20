Польский профессор: военные действия на Украине будут длиться ровно столько, сколько это нужно США

Без финансовой поддержи США Украина не в состоянии себя защитить, поэтому длительность конфликта напрямую будет зависеть от внешнеполитических намерений Вашингтона, уверен польский американист Гжегож Гурский. В беседе с Radio Gdańsk он прогнозирует, что кардинальных изменений в ближайшие месяцы точно ждать не стоит, ведь вовлечённость России в украинский конфликт автоматически сдерживает её амбиции на других направлениях.

«Сегодня мы не видим решающего фактора, который cмог бы привести к тому, чтобы российская сторона склонила результат этой войны на свою сторону. Время течёт не в пользу России, а в пользу Украины, которую систематически снабжают оружием», — уверен польский профессор и американист Гжегож Гурский. В интервью Radio Gdańsk он прогнозирует, что в ближайшие 10—20 недель ни о каком переломе в военном конфликте не может быть и речи.

«С американской точки зрения не существует никакого интереса в том, чтобы эта война закончилась быстро. Она запутывает россиян, чревата большими потерями и из-за неё Россия неспособна агрессивно воздействовать в другом направлении. Это также ослабляет агрессивность российско-китайской оси. Война будет продолжаться до тех пор, пока американцы захотят её финансировать. Без поддержки Украина не будет в состоянии дальше обороняться», — объяснил он.

Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация на рынке сырья — это в большей степени результат действий западных стран. «Германия полностью осознаёт, что она должна вернуться к использованию энергии, полученной при помощи угля. Очень скоро такого типа мыслительные процессы постигнут и других глав государств. Европа сама попала в эту ситуацию со своим проектом Fit for 55 и той чушью, которую продвигает господин Тиммерманс. Это главная причина, по которой мы столкнулись с кризисом на рынке сырья», — констатировал профессор.

В беседе с Radio Gdańsk эксперт не обошёл стороной недавние действия НАТО, которые обнажают проблему с принятием решений в рядах альянса. Он не исключает, что Россия может решить воспользоваться этими сложностями. «Мы вполне можем ожидать действий России, которые следуют из явной слабости в процессе принятия решений Североатлантическим альянсом. В Мадриде планировалось подать заявки на расторжение соглашения между НАТО и Россией. Этого точно не будет. Также должно было быть принято решение об укреплении реального присутствия сил НАТО в Литве, Латвии и Эстонии. Этого тоже не будет. Мы должны были решить насчёт присоединения Швеции и Финляндии. И этого также не произойдёт в ходе мадридского саммита», — перечислил профессор. По его мнению, это очень тревожные сигналы, свидетельствующие о том, что НАТО не способно быстро принимать важные решения.

Гурский полагает, что в этих условиях Москва предпримет действия в Балтийском регионе. Она сделает ставку на скептиков и всех тех, кто дрожит при мысли о начале очередного конфликта. «Россия подхватывает такие сигналы, и, как это ни парадоксально звучит, ей выгодна дестабилизация в разных местах. Это очень опасно», — предупредил он. Одновременно эксперт исключает возможность серьёзной российской операции против Молдавии. Он уверен, что Россия не обладает необходимыми инструментами для этого, однако дестабилизаця и беспорядки в Приднестровье ей по плечу.

В интервью эксперт также предупредил поляков о том, что им следует ожидать давления со стороны западных стран, желающих создать федеративную Европу и минимизировать роль Варшавы. «Нет сомнений в том, что мы станем объектом постоянного давления со стороны Берлина, Парижа и Брюсселя. Мягкой игры не будет. Продолжается война за новую европейскую архитектуру и новое место, особенно Междуморья. Макрон предпринял попытку раскола Междуморья; он показывает, что не будет ни дня передышки. Мы находимся в сильнейшем противостоянии за то, станем ли мы вассалом или суверенным государством», — подчеркнул он.

Гурский рассказывает, что согласно модели федеративной Европы, которую хотят создать французы и немцы, Польше будет отведена роль вассала на оси Берлин — Париж в качестве рынка сбыта. По его мнению, в следующем году состоится «борьба за суверенную Польшу». «То, что будет происходить в ЕС, будет определяться ситуацией с энергетикой и продовольствием. Все эксперименты должны когда-то закончиться, человеческая выносливость на Западе тоже ограничена. Люди могут слушать гендерную чепуху и рассказы о глобальном потеплении до определённой степени. Однако в момент, когда они не смогут обеспечить себя миской еды, чтобы утолить голод, ситуация начнёт меняться», — резюмировал в интервью Radio Gdańsk польский профессор и американист Гжегож Гурский.