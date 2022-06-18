Radio Maryja: первый отрезок эстонского забора на границе с Россией построили на год раньше срока

Эстония преждевременно завершила строительство первого отрезка забора на границе с Россией, потому что сегодня особые времена: защита границ важнее, чем когда-либо. Благоприятные погодные условия также поспособствовали скорому завершению этого этапа строительства, который оказался на €1 млн. дешевле, пишет Radio Maryja.

Строительство первого участка ограждения на границе между Эстонией и Россией протяженностью 23,5 км завершено. Участок стального ограждения с колючей проволокой был проложен от пограничного перехода между Эстонией, Латвией и Россией до пункта пропуска Лухамаа и должен быть завершен к 2023 году, сообщает Radio Maryja.

Согласно словам представителя эстонской полиции и пограничной службы Эгерта Белицева, благоприятные погодные условия и правильное планирование позволили завершить первый этап на год раньше, чем планировалось.

«Мы живём во времена, когда защита границ важнее, чем когда-либо», — заявил он, приводя в пример миграционный кризис в на белорусско-литовской границе в прошлом году и ныняшнюю ситуацию на Украине. «На фоне всех происходящих событий нельзя не заметить, что именно охрана государственной границы это отправная точка для обеспечения безопасности остальной части Эстонии», — разъяснил Белицев.

Стоимость работ оказалась почти на €1 млн. ниже суммы в €20 млн., первоначально выделенной на эту цель. Ограждение на очередном участке эстонской границе уже находится на этапе строительства.

Эстонско-российская граница имеет протяженность 294 км и частично проходит через Чудское озеро, пятое по величине озеро в Европе, длина которого составляет около 140 км, резюмирует Radio Maryja.